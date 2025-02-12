В Минобороны основными направлениями сейчас являются доукомплектование бригад и масштабирование проектов беспилотных систем

Пополнение и масштабирование — в Минобороны назвали свои задачи
Вопросы, касающиеся потребностей бригад на передовой и их доукомплектования, являются чрезвычайно важными. Президент поручил постоянную коммуникацию с командирами бригад на местах.
Об этом в интервью каналу "Мы — Украина" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.
Что происходит с масштабированием бригад
По его словам, сейчас все сосредоточились на масштабировании проектов беспилотных систем. Роль беспилотников в современной войне чрезвычайно важна, поскольку они обеспечивают значительный процент огневого поражения противника. Поэтому анализ успешной деятельности таких подразделений и передача их опыта другим позволит повысить качество работы всех беспилотных подразделений на фронте.
"Что касается бригад, которые не находятся на передовой, то их подготовка и комплектование оружием также является приоритетной задачей", — сказал Палиса.
Он отметил, что по решению Ставки было прекращено формирование новых бригад, а основные усилия направлены на доукомплектование тех, что уже существуют и действуют на передовой.
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