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Поповнення ЗСУ українцями з-за кордону — Дикий оцінив таку можливість

28 квітня 2024 19:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Поповнення ЗСУ українцями з-за кордону — Дикий оцінив таку можливість
Ветеран російсько-української війни Євген Дикий. Фото: uacrisis.org
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Ветеран російсько-української війни Євген Дикий зазначив, що не варто розраховувати на поповнення армії громадянами, які не покинули територію країни.

Про це Євген Дикий сказав в інтерв'ю "Фокусу".

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Дикий наголосив, що потрібно бути реалістами. За його словами, в Україні залишився мобілізаційний запас тільки з тих, хто все ще перебуває в країні. Він зазначив, що це можуть бути громадяни, які свідомо залишилися на рідній землі, і ті, "хто не зміг форсувати цю легендарну Тису.

Ветеран російсько-української війни каже, що багато громадян України не розуміють, що є сучасний суспільний договір. За його словами, якщо людина є громадянином країни, то має певний пакет прав, користується ними, і має свою державу захищати.

"Ці речі не можна розривати, вони йдуть винятково в одному пакеті", — додав Дикий.

Нагадаємо, в Україні почав працювати державний реєстр військовозобов'язаних та призовників "Оберіг". Його створення полягає в повній цифровізації процесів.

Також працівники ТЦК чергуватимуть на блокпостах по всій території України. Вони працюватимуть спільно з поліцейськими.

війна
ЗСУ
українці
Україна
мобілізація

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