В Україні запрацював реєстр Оберіг — яка інформація про громадян там міститься

Працівник ТЦК перевіряє документи в чоловіка. Ілюстративне фото: 20minut.ua

В Україні почав працювати державний реєстр військовозобов'язаних та призовників "Оберіг". Його створення полягає в повній цифровізації процесів.

Про це пише РБК-Україна в неділю, 28 квітня.

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Ведення військового обліку в Україні

Реєстр "Оберіг" покликаний зменшити кількість помилок під час ведення військового обліку в Україні внаслідок людського чинника, унеможливити будь-які корупційні ризики та заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації.

Послуги, які запущені на базі реєстру:

послуга електронного бронювання військовозобовʼязаних громадян;

електронний військовий обліковий документ — витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина, де він стоїть на обліку та чи придатний до служби.

В Міноборони сподіваються, що таким чином вдасться швидше отримати інформацію про тих осіб, які ще не стоять на обліку.

Які дані містить реєстр

У базі даних є персональні дані про всіх військовозобов’язаних українців призовного віку. Інформація до нього надходить від працівників ТЦК й СП та з різних державних реєстрів — ДПС, Мін'юсту, Державної судової адміністрації, ДПСУ, Пенсійного фонду.

До реєстру вносять таку інформацію про громадян:

ПІБ, дата народження, стать;

паспортні дані;

індивідуальний податковий номер;

місце проживання;

сімейний стан, відомості про членів сімʼї;

відомості про освіту, спеціалізацію;

стан здоров'я;

місце роботи;

відомості про судимість, кримінальну відповідальність.

Крім того, до нього вносять дані про виїзд за кордон, номери телефонів, адреси електронної пошти, дані про володіння іноземними мовами, право на володіння зброєю та реквізити водійських посвідчень.

Водночас згода осіб на обробку персональних даних для цілей реєстру не потрібна.

Раніше ми писали, що передбачено, що в е-кабінет можна буде зайти з будь-якого пристрою та подати дані у ТЦК та СП. Крім того, українці зможуть дізнатися, чи є про них інформація в реєстрі "Оберіг".

Також ми писали, як каратимуть українців, які вчасно не оновлять дані в ТЦК.