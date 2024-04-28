Пополнение ВСУ украинцами из-за границы — Дикий оценил такую возможность

Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий. Фото: uacrisis.org

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий отметил, что не стоит рассчитывать на пополнение армии гражданами, не покинувшими территорию страны.

Об этом Евгений Дикий сказал в интервью "Фокусу".

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Пополнение украинской армии

Дикий отметил, что нужно быть реалистами. По его словам, в Украине остался мобилизационный запас только тех, кто все еще находится в стране. Он отметил, что это могут быть граждане, которые сознательно остались на родной земле, и те, "кто не смог форсировать эту легендарную Тису.

Ветеран российско-украинской войны говорит, что многие граждане Украины не понимают, что есть современный общественный договор. По его словам, если человек является гражданином страны, то имеет определенный пакет прав, пользуется ими и должен защищать свое государство.

"Эти вещи нельзя разрывать, они идут исключительно в одном пакете", — добавил Дикий.

Напомним, в Украине начал работать государственный реестр военнообязанных и призывников "Оберіг". Его создание заключается в полной цифровизации процессов.

Также работники ТЦК будут дежурить на блокпостах по всей территории Украины. Они будут работать вместе с полицейскими.