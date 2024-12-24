Відмова у відстрочці в Резерв+ — як розв'язати проблему багатодітному батьку

Відстрочка для багатодітного батька. Колаж: Новини.LIVE

Попри те, що в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, законом передбачені категорії військовозобов'язаних осіб, які мають право на відстрочку від призову. Зокрема до таких громадян належать багатодітні батьки, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років. Проте, на практиці трапляються випадки відмови. Це може статися як через збій в роботі застосунку "Резерв+", так і через інші причини.

Які можуть бути причини відмови та як діяти у такій ситуації багатодітному батьку, розповіли юристи компанії "INSEININ".

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Які є причини для відмови у відстрочці

За словами фахівців, військовозобов'язаному чоловіку, який являється багатодітним батьком, можуть відмовити у наданні відстрочки за таких найпоширеніших причин:

документи при встановленні факту багатодітної родини були оформлені неправильно;

документи, що підтверджують статус багатодітного батька, неповні;

відсутній факт утримання трьох і більше дітей;

відсутні дані про перебування на військовому обліку відповідно до даних з реєстру "Оберіг";

технічні збої в роботі застосунку "Резерв+".

Як пояснюють юристи, якщо проблема пов'язана з помилками в документах, виправте їх і подайте заявку про відстрочку повторно. Зокрема, необхідно буде звернутися до ТЦК із запитом на корекцію даних у реєстрі "Оберіг", якщо виявлено неточності.

Як підтвердити статус багатодітного батька

Для підтвердження статусу багатодітного батька необхідно обов'язково мати свідоцтва про народження трьох і більше дітей, де зазначено ваше батьківство та документ, що підтверджує сімейний стан, наприклад:

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком;

рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання з батьком;

письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у їх вихованні;

рішення суду про встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов'язаного;

договір про сплату аліментів на дитину.

Оформлення відстрочки в ТЦК та СП. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Як оскаржити відмову у відстрочці багатодітному батьку

Якщо відмова у відстрочці була неправомірна, правозахисники радять діяти наступним чином:

подайте скаргу до керівництва ТЦК та СП або Міністерства оборони;

зверніться до суду, подавши адміністративний позов про скасування відмови.

Крім цього, громадяни можуть звернутися на "гарячу лінію" Міністерства оборони України за номером 1512.

Якщо відмова була пов'язана з технічним збоєм "Резерв+", можна звернутися до технічної підтримки застосунку, зокрема через Резерв+ бот у Viber.

Раніше ми повідомляли, як військовозобов'язаному чоловіку дізнатися, що його відстрочка є чинною.

Нагадаємо, ми писали, чи можна оформити відстрочку через e-mail.

Також ми інформували, що робити, якщо вас мобілізують попри подані документи на відстрочку.