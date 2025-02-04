Теперь действует другой механизм получения отсрочек, который упростит их получение

Мобилизованные в ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Вступило в силу постановление Кабинета Министров № 1558, которое внесло существенные изменения в ряд постановлений, касающихся мобилизации. Согласно этому постановлению, был уточнен порядок рассмотрения заявлений военнообязанных, которые имеют право на отсрочку от призыва.

Об этом сообщает портал Знай.ua.

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Народные депутаты подчеркнули, что эти изменения направлены на упрощение процедуры получения отсрочки и облегчение взаимодействия как для военнообязанных, так и для соответствующих органов.

Согласно внесенным изменениям, военнообязанные (за исключением забронированных и должностных лиц, определенных в приложении 5), которые имеют основания для получения отсрочки, обязаны подать заявление в ТЦК и СП по месту своего воинского учета.

Вместе с заявлением необходимо предъявить бумажный или электронный военно-учетный документ. Заявление регистрируется в день подачи. В случае необходимости подачи заявления не по месту воинского учета, лицо должно сначала изменить место учета, а только потом обратиться в соответствующий ТЦК и СП.

Комиссия обязана рассмотреть полученные документы в течение семи календарных дней с момента их поступления, но не позднее чем на следующий день после получения ответов на запросы в государственные органы.

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