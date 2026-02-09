Відео
Порівняв з полюванням — Сіярто розкритикував мобілізацію в Україні

Порівняв з полюванням — Сіярто розкритикував мобілізацію в Україні

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 11:33
Міністр Угорщини порівняв мобілізацію в Україні з полюванням — подробиці
Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто. Фото: Reuters

Міністр закордонних справ та торгівлі Угорщини Петер Сіярто розкритикував мобілізацію в Україні. Він прирівняв цей процес до "полювання на людей".

Про це Петер Сіярто повідомив у Facebook у понеділок, 9 лютого, передає Новини.LIVE.

Міністр Угорщини розкритикував мобілізацію в Україні

Сіярто перед наближенням четвертої річниці повномасштабного вторгнення заявив, що війна "всім вже набридла". Він також прокоментував мобілізацію в Україні.

"Наближається четверта річниця, і всі вже втомилися від війни. Українці не хочуть вмирати, але щодня ми бачимо кадри насильницьких призовів, часто на вулицях українських міст відбувається відкрите полювання на людей. Багато українських чоловіків — дідусів, батьків, братів, синів, онуків — відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути призову, а з ним і відправлення на фронт та ймовірної смерті", — написав міністр.

Угорщина розкритикувала мобілізацію в Україні
Заява Петера Сіярто. Фото: скриншот

Він додав, що українська прикордонна служба робить все можливе для того, аби виявляти та затримувати втікачів. Сіярто зазначив, що нещодавно заарештували також й угорця, який незаконно переправляв українців через кордон. За словами міністра, угорське консульство в Берегові надало затриманому консульський захист і допомагає йому під час розслідування.

"Цей випадок також чітко показує: війну потрібно закінчити якомога швидше, а насильницький призов потрібно негайно припинити", — написав Сіярто.

Угорщина Україна мобілізація війна в Україні війна
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
