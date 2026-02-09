Министр Венгрии сравнил мобилизацию в Украине с охотой — подробности

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто раскритиковал мобилизацию в Украине. Он приравнял этот процесс к "охоте на людей".

Об этом Петер Сийярто сообщил в Facebook в понедельник, 9 февраля, передает Новини.LIVE.

Министр Венгрии раскритиковал мобилизацию в Украине

Сийярто перед приближением четвертой годовщины полномасштабного вторжения заявил, что война "всем уже надоела". Он также прокомментировал мобилизацию в Украине.

"Приближается четвертая годовщина, и все уже устали от войны. Украинцы не хотят умирать, но каждый день мы видим кадры насильственных призывов, часто на улицах украинских городов происходит открытая охота на людей. Многие украинские мужчины — дедушки, отцы, братья, сыновья, внуки — отчаянно пытаются бежать из Украины, чтобы избежать призыва, а с ним и отправки на фронт и вероятной смерти", — написал министр.

Заявление Петера Сийярто. Фото: скриншот

Он добавил, что украинская пограничная служба делает все возможное для того, чтобы выявлять и задерживать беглецов. Сийярто отметил, что недавно арестовали также и венгра, который незаконно переправлял украинцев через границу. По словам министра, венгерское консульство в Берегово предоставило задержанному консульскую защиту и помогает ему в ходе расследования.

"Этот случай также четко показывает: войну нужно закончить как можно скорее, а насильственный призыв нужно немедленно прекратить", — написал Сийярто.

