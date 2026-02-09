Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Сравнил с охотой — Сийярто раскритиковал мобилизацию в Украине

Сравнил с охотой — Сийярто раскритиковал мобилизацию в Украине

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 11:33
Министр Венгрии сравнил мобилизацию в Украине с охотой — подробности
Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто раскритиковал мобилизацию в Украине. Он приравнял этот процесс к "охоте на людей".

Об этом Петер Сийярто сообщил в Facebook в понедельник, 9 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Министр Венгрии раскритиковал мобилизацию в Украине

Сийярто перед приближением четвертой годовщины полномасштабного вторжения заявил, что война "всем уже надоела". Он также прокомментировал мобилизацию в Украине.

"Приближается четвертая годовщина, и все уже устали от войны. Украинцы не хотят умирать, но каждый день мы видим кадры насильственных призывов, часто на улицах украинских городов происходит открытая охота на людей. Многие украинские мужчины — дедушки, отцы, братья, сыновья, внуки — отчаянно пытаются бежать из Украины, чтобы избежать призыва, а с ним и отправки на фронт и вероятной смерти", — написал министр.

Угорщина розкритикувала мобілізацію в Україні
Заявление Петера Сийярто. Фото: скриншот

Он добавил, что украинская пограничная служба делает все возможное для того, чтобы выявлять и задерживать беглецов. Сийярто отметил, что недавно арестовали также и венгра, который незаконно переправлял украинцев через границу. По словам министра, венгерское консульство в Берегово предоставило задержанному консульскую защиту и помогает ему в ходе расследования.

"Этот случай также четко показывает: войну нужно закончить как можно скорее, а насильственный призыв нужно немедленно прекратить", — написал Сийярто.

Напомним, ранее мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ прокомментировал мобилизацию. Он назвал долю ТЦК в пополнении армии.

Также мы рассказывали о том, что в Украине изменят подготовку мобилизованных лиц. Сырский озвучил детали.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Венгрия Украина мобилизация война в Украине
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации