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Головна Мобілізація Порушення військового обліку — чи можуть виписати кілька штрафів

Порушення військового обліку — чи можуть виписати кілька штрафів

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 08:29
Мобілізація в Україні 2025 року — чи можуть чоловіку виписати одразу кілька штрафів
Перевірка документів у військовозобов'язаного. Кадр з відео на Youtube

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. Вони мають дотримуватися правил військового обліку. За його порушення загрожує штраф, сума якого може сягати 25 тис. грн. Підстав для штрафу багато, і за кожне порушення складається окремий адміністративний протокол. 

Але чи можуть військовозобов'язаному чоловіку виписати одразу кілька штрафів, пояснив начальник юридичної служби Херсонського ТЦК та СП майор юстиції Сергій М'якенький, пише OBOZ.UA.

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Так, фахівець зазначив, що у військовозобов'язаного, який не дотримувався правил військового обліку, може бути одночасно зафіксовано кілька адміністративних правопорушень. До прикладу, неявка за повісткою, неоновлення даних — кожне оформлюватиметься окремо. Це передбачено ст. 36 Кодексу про адміністративні правопорушення.

 

Штрафи від ТЦК — чи можуть виписати кілька поспіль
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ВОТЦК та СП/Facebook

Але при цьому штраф буде виписано лише один — за найсерйозніше правопорушення. 

"Зважаючи на те, що як за статтею 210, так і за статтею 210-1 КУпАП мінімальний штраф однаковий — а це 17 тис. грн — стягнення буде накладено лише одне, навіть якщо зафіксовано кілька правопорушень одночасно", — сказав Сергій М'якенький.

Раніше ми повідомляли, коли повідомлення про штраф ТЦК можна ігнорувати.

Нагадаємо, ми писали, за які порушення ТЦК може подати у розшук військовозобов'язаного. 

Також ми інформували, хто саме може перевіряти військово-облікові документи у чоловіків.

штрафи військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані
Сергій Попов - Редактор
Автор:
Сергій Попов
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