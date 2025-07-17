Мобилизация в Украине 2025 года — могут ли мужчине выписать сразу несколько штрафов

Проверка документов у военнообязанного. Кадр из видео на Youtube

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Они должны соблюдать правила военного учета. За его нарушение грозит штраф, сумма которого может достигать 25 тыс. грн. Оснований для штрафа много, и за каждое нарушение составляется отдельный административный протокол.

Но могут ли военнообязанному мужчине выписать сразу несколько штрафов, объяснил начальник юридической службы Херсонского ТЦК и СП майор юстиции Сергей Мякенький, пишет OBOZ.UA.

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Так, специалист отметил, что у военнообязанного, который не соблюдал правила военного учета, может быть одновременно зафиксировано несколько административных правонарушений. К примеру, неявка по повестке, необновление данных — каждое будет оформляться отдельно. Это предусмотрено ст. 36 Кодекса об административных правонарушениях.

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ВОТЦК и СП/Facebook

Но при этом штраф будет выписан только один — за самое серьезное правонарушение.

"Учитывая то, что как по статье 210, так и по статье 210-1 КУоАП минимальный штраф одинаковый — а это 17 тыс. грн — взыскание будет наложено только одно, даже если зафиксировано несколько правонарушений одновременно", — сказал Сергей Мякенький.

Ранее мы сообщали, когда уведомление о штрафе ТЦК можно игнорировать.

Напомним, мы писали, за какие нарушения ТЦК может подать в розыск военнообязанного.

Также мы информировали, кто именно может проверять военно-учетные документы у мужчин.