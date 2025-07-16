Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Перевірка військово-облікових документів — хто має на це право

Перевірка військово-облікових документів — хто має на це право

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 08:29
Мобілізація в Україні 2025 — хто має право перевіряти військово-облікові документи
Перевірка документів у військовозобов'язаного чоловіка. Кадр з відео на Youtube

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період усі військовозобов'язані чоловіки повинні стояти на військовому обліку, вчасно оновлювати військово-облікові дані та мати військовий квиток. Перевірити наявність останнього можуть прямо на вулиці. Проте таке право мають лише деякі уповноважені особи. 

Хто саме може перевіряти військово-облікові документи у чоловіків, пояснили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

Реклама
Читайте також:

Які документи потрібно мати при собі військовозобов'язаним чоловікам

У період воєнного стану кожен чоловік повинен носити із собою:

  • документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України);
  • військово-обліковий документ: військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників);
  • довідка про отримання відстрочки (якщо є);
  • довідка про звільнення від військового обліку з відміткою у військово-обліковому документі про виключення з військового обліку (за станом здоров’я або з інших причин).

Зазначимо, що документи у громадян можуть перевіряти на вулиці, у громадських місцях, на контрольно-пропускних пунктах, у транспорті, на робочому місці або за місцем проживання.

 

Які документи потрібно мати при собі військовозобов'язаним чоловікам
Перевірка документів у військовозобов'язаного чоловіка. Кадр з відео на Youtube

Хто має право перевіряти військово-облікові документи

Правом перевіряти документи у чоловіків наділені: 

  • працівники ТЦК та СП;
  • представники Національної поліції України (перевірка здійснюється під час патрулювання або на блокпостах);
  • військові патрулі — це представники служби військового правопорядку, представники Національної гвардії України, представники Державної прикордонної служби: уповноважені перевіряти документи у визначених районах (наприклад, в зоні проведення бойових дій, на кордоні України).

Раніше ми писали, за які порушення ТЦК може подати у розшук військовозобов'язаного. 

Нагадаємо, ми повідомляли, що чоловікам потрібно перевірити при отриманні повістки на вулиці. 

Також ми інформували, хто має право отримати відстрочку від мобілізації у липні 2025 року.

поліція мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані військово-обліковий документ
Сергій Попов - Редактор
Автор:
Сергій Попов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації