Мобілізація в Україні 2025 — хто має право перевіряти військово-облікові документи

Перевірка документів у військовозобов'язаного чоловіка. Кадр з відео на Youtube

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей період усі військовозобов'язані чоловіки повинні стояти на військовому обліку, вчасно оновлювати військово-облікові дані та мати військовий квиток. Перевірити наявність останнього можуть прямо на вулиці. Проте таке право мають лише деякі уповноважені особи.

Хто саме може перевіряти військово-облікові документи у чоловіків, пояснили юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

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У період воєнного стану кожен чоловік повинен носити із собою:

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України);

військово-обліковий документ: військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників);

довідка про отримання відстрочки (якщо є);

довідка про звільнення від військового обліку з відміткою у військово-обліковому документі про виключення з військового обліку (за станом здоров’я або з інших причин).

Зазначимо, що документи у громадян можуть перевіряти на вулиці, у громадських місцях, на контрольно-пропускних пунктах, у транспорті, на робочому місці або за місцем проживання.

Перевірка документів у військовозобов'язаного чоловіка. Кадр з відео на Youtube

Хто має право перевіряти військово-облікові документи

Правом перевіряти документи у чоловіків наділені:

працівники ТЦК та СП;

представники Національної поліції України (перевірка здійснюється під час патрулювання або на блокпостах);

військові патрулі — це представники служби військового правопорядку, представники Національної гвардії України, представники Державної прикордонної служби: уповноважені перевіряти документи у визначених районах (наприклад, в зоні проведення бойових дій, на кордоні України).

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