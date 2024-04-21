Нарушения военного учета — украинские военные просят усилить ответственность для уклонистов

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Украинские военнослужащие считают, что ответственность для нарушителей военного учета должна быть более жестокой. Бойцы утверждают, что штрафы никого не испугают.

Об этом со ссылкой на нескольких народных депутатов в пятницу, 19 апреля, сообщило издание "Страна.UA".

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Согласно законопроекту о мобилизации, штрафы за нарушение правил военного учета составляют от 17 до 22 тысяч гривен для физических лиц и от 34 до 59,5 тысяч гривен для чиновников и юридических лиц.

Бойцы уверены: даже если уклонист понимает, что ему грозит штраф в размере 22 тысяч гривен или лишение права на управление транспортным средством, это вряд ли его напугает. Именно поэтому военнослужащие говорят, что без ужесточения ответственности закон будет мертворожденным и не активизирует мобилизацию.

По словам одного из нардепов, сейчас обсуждается повышение штрафов, блокирование счетов, арест имущества и другие меры, однако никаких решений еще не принималось, а в Верховной Раде большинство против усиления ответственности.

Другой депутат отметил, что речь идет об усилении штрафов и возвращении идеи блокирования счетов.

"Предполагается установление минимального штрафа в размере 34 тысячи гривен, максимального для граждан — 59 500, для юрлиц — до 85 тысяч гривен. Звучали и другие предложения. В любом случае сейчас рано о чем-нибудь говорить, еще есть время для поправок. Пока никто не может спрогнозировать, каким будет финальный вариант закона", — сказал он.

Напомним, по мнению Министра юстиции Дениса Малюськи, в Украине нужно ввести ограничения на предоставление административных услуг для мужчин призывного возраста: обслуживать только граждан, у которых есть учетные документы.

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