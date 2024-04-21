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Нарушения военного учета — украинские военные просят усилить ответственность для уклонистов

21 апреля 2024 02:59
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Чекарёва Мария
редактор
Нарушения военного учета — украинские военные просят усилить ответственность для уклонистов
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинские военнослужащие считают, что ответственность для нарушителей военного учета должна быть более жестокой. Бойцы утверждают, что штрафы никого не испугают.

Об этом со ссылкой на нескольких народных депутатов в пятницу, 19 апреля, сообщило издание "Страна.UA".

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Согласно законопроекту о мобилизации, штрафы за нарушение правил военного учета составляют от 17 до 22 тысяч гривен для физических лиц и от 34 до 59,5 тысяч гривен для чиновников и юридических лиц.

Бойцы уверены: даже если уклонист понимает, что ему грозит штраф в размере 22 тысяч гривен или лишение права на управление транспортным средством, это вряд ли его напугает. Именно поэтому военнослужащие говорят, что без ужесточения ответственности закон будет мертворожденным и не активизирует мобилизацию.

По словам одного из нардепов, сейчас обсуждается повышение штрафов, блокирование счетов, арест имущества и другие меры, однако никаких решений еще не принималось, а в Верховной Раде большинство против усиления ответственности.

Другой депутат отметил, что речь идет об усилении штрафов и возвращении идеи блокирования счетов.

"Предполагается установление минимального штрафа в размере 34 тысячи гривен, максимального для граждан — 59 500, для юрлиц — до 85 тысяч гривен. Звучали и другие предложения. В любом случае сейчас рано о чем-нибудь говорить, еще есть время для поправок. Пока никто не может спрогнозировать, каким будет финальный вариант закона", — сказал он.

Напомним, по мнению Министра юстиции Дениса Малюськи, в Украине нужно ввести ограничения на предоставление административных услуг для мужчин призывного возраста: обслуживать только граждан, у которых есть учетные документы.

Также мы рассказывали, кого из украинцев могут исключить из военного учета.

закон
нарушения
военный учет
наказание
военнослужащие

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