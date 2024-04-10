Військовий облік 2024 — кого з українців можуть виключити та на яких підставах

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

З початку воєнного стану та загальної мобілізації усіх військовозобов'язаних українців зобов'язали стати на військовий облік. Проте, законом передбачені випадки, коли громадян можуть виключити з обліку, навіть під час війни.

Особливості щодо виключення та зняття з військового обліку описані в ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу".

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Кого можуть виключити з військового обліку

Чинним законодавством передбачено сім категорій військовозобов'язаних громадян України, яких мають виключити з військового обліку. Так, виключити можуть осіб, які:

призвані або прийняті на військову службу;

визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я у воєнний час;

проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;

засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

ті, хто досяг граничного віку 60 років;

військовослужбовці або військовозобов'язані, які померли;

відмовилися від громадянства України.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Зняття або виключення з військового обліку — у чому різниця

Слід зазначити, що зняття та виключення з військового обліку — це різні поняття.

Так, знімається громадянин з обліку у разі:

зміни місця реєстрації;

виїзду за кордон на постійне місце проживання;

відбування покарання за злочин.

Крім того, зняття з військового обліку передбачає повернення на облік у ТЦК у строки, передбачені законодавством.

А от після виключення з військового обліку людина перестає бути військовозобов'язаним чи резервістом.

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