Військовий облік 2024 — кого з українців можуть виключити та на яких підставах

Кого з українців можуть виключити з військового обліку — підстави 2024 року
З початку воєнного стану та загальної мобілізації усіх військовозобов'язаних українців зобов'язали стати на військовий облік. Проте, законом передбачені випадки, коли громадян можуть виключити з обліку, навіть під час війни.
Особливості щодо виключення та зняття з військового обліку описані в ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу".
Кого можуть виключити з військового обліку
Чинним законодавством передбачено сім категорій військовозобов'язаних громадян України, яких мають виключити з військового обліку. Так, виключити можуть осіб, які:
- призвані або прийняті на військову службу;
- визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я у воєнний час;
- проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;
- засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
- ті, хто досяг граничного віку 60 років;
- військовослужбовці або військовозобов'язані, які померли;
- відмовилися від громадянства України.
Зняття або виключення з військового обліку — у чому різниця
Слід зазначити, що зняття та виключення з військового обліку — це різні поняття.
Так, знімається громадянин з обліку у разі:
- зміни місця реєстрації;
- виїзду за кордон на постійне місце проживання;
- відбування покарання за злочин.
Крім того, зняття з військового обліку передбачає повернення на облік у ТЦК у строки, передбачені законодавством.
А от після виключення з військового обліку людина перестає бути військовозобов'язаним чи резервістом.
Раніше ми повідомляли, які документи повинні надати при виключенні з військового обліку та що там мають написати.
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