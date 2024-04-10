Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Кого з українців можуть виключити з військового обліку — підстави 2024 року arrow

Кого з українців можуть виключити з військового обліку — підстави 2024 року

10 квітня 2024 22:53
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Військовий облік 2024 — кого з українців можуть виключити та на яких підставах
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

З початку воєнного стану та загальної мобілізації усіх військовозобов'язаних українців зобов'язали стати на військовий облік. Проте, законом передбачені випадки, коли громадян можуть виключити з обліку, навіть під час війни. 

Особливості щодо виключення та зняття з військового обліку описані в ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу". 

Читайте також:

Кого можуть виключити з військового обліку

Чинним законодавством передбачено сім категорій військовозобов'язаних громадян України, яких мають виключити з військового обліку. Так, виключити можуть осіб, які:

  • призвані або прийняті на військову службу;
  • визнані ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я у воєнний час;
  • проходять військову службу (навчання) у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів;
  • засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;
  • ті, хто досяг граничного віку 60 років;
  • військовослужбовці або військовозобов'язані, які померли;
  • відмовилися від громадянства України.

 

Зняття або виключення з військового обліку — у чому різниця
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Зняття або виключення з військового обліку — у чому різниця 

Слід зазначити, що зняття та виключення з військового обліку — це різні поняття.

Так, знімається громадянин з обліку у разі:

  • зміни місця реєстрації;
  • виїзду за кордон на постійне місце проживання;
  • відбування покарання за злочин.

Крім того, зняття з військового обліку передбачає повернення на облік у ТЦК у строки, передбачені законодавством.

А от після виключення з військового обліку людина перестає бути військовозобов'язаним чи резервістом.

Раніше ми повідомляли, які документи повинні надати при виключенні з військового обліку та що там мають написати. 

Нагадаємо, ми писали, чи потрібен військовий квиток, щоб відкрити ФОП 2024 року.

Також ми інформували, чи можна зареєструвати шлюб без передачі даних в ТЦК.

війна
Україна
військовий облік
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен