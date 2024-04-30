Порушення закону про мобілізацію — адвокат відповів, коли можлива конфіскація майна громадян

Чоловіки біля ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Верховна Рада України у квітні ухвалила законопроєкт про мобілізацію, після чого його підписав Президент Володимир Зеленський. На тлі цього в соцмережах почали обговорювати штрафи у разі порушення законодавства про мобілізації.

Про це пише ТСН.

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Штрафи за порушення мобілізації

Так, суспільство обговорює інший законопроєкт №10379 — він передбачає збільшення штрафів за порушення законодавства про мобілізацію: від 153 тис. до 204 тис. гривень. Людей турбує, чи зможе держава забрати житло у разі несплати штрафу.

За словами адвоката Миколи Максимова, арештувати майно можуть незалежно від суми штрафу — навіть якщо це 10 гривень недоплаченого штрафу.

"Якщо сума штрафу буде більша за 160 тис. гривень — цього достатньо, щоб звертати стягнення на єдине майно громадянина: на житло чи транспортний засіб", — сказав він.

Максимов пояснив, що у разі необхідності, якщо під час виконавчого провадження не буде досягнуто компромісу, то таке майно можуть виставити на публічні торги.

"Треба ще не забувати про те, що, якщо, наприклад, штраф буде у розмірі 170 тис. гривень то буде ще виконавчий збір у розмірі 10% — це ще плюс 17 тис. гривень. А ще будуть витрати виконавчого провадження", — додав він.

Однак штраф можна буде оскаржити, оскільки як тільки піде величезна їх кількість, то відповідно буде велика кількість помилок. Це пояснюється тим, що, наприклад, у патрульної поліції є досвід складання протоколів про адміністративні правопорушення, а у працівників ТЦК такого досвіду немає.

"Я впевнений, що у кожного буде якийсь шанс скасувати штраф", — зазначив адвокат.

Раніше ми розповідали, як каратимуть військовозобов'язаних українців, які вчасно не оновлять облікові дані в ТЦК.

Крім того, чи загрожує військовозобов'язаним українцям за кордоном екстрадиція та мобілізація після оновлення військово-облікових даних для ТЦК.