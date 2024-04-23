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Українців, які вчасно не оновлять дані в ТЦК, жорстко каратимуть — що загрожує

23 квітня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Як каратимуть українців, які вчасно не оновлять дані в ТЦК — адвокат попередив
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: АрміяInform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Україні був ухвалений новий закон про мобілізацію, який набуде чинності вже з 18 травня 2024 року. Документ передбачає посилення мобілізаційних процесів, зокрема військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років повинні будуть оновити військово-облікові дані в ТЦК та СП у 60-денний термін. Тобто, це треба зробити до 18 липня поточного року. 

Яке покарання чекає на тих, хто проігнорує дану вимогу, розповів адвокат юридичної компанії Riyako & Partners Микола Максимов в коментарі виданню "Фокус". 

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Не оновив дані — став ухилянтом 

Як вже зазначалося вище, закон встановлює чіткі терміни, у які військовозобов'язані чоловіки повинні виконати вимогу. Зробити це можна особисто або через електронний кабінет військовозобов'язаного, реєстрація в якому є добровільною справою. 

Однак правознавець підкреслює, всі ті, хто проігнорує вимогу, автоматично будуть зараховані до категорії ухилянтів від мобілізації. 

З цього моменту співробітники ТЦК матимуть повне право звернутися до поліції для оголошення таких людей у розшук. Після таких осіб можуть доправити в ТЦК. 

Якщо правоохоронцям не вдається знайти людину, їй направлять письмову вимогу про виконання зобов'язань від імені керівника ТЦК та СП. 

Щонайголовніше, навіть, якщо такий лист не буде вручений людині особисто, ТЦК можуть звернутися до суду, щоб:

  • обмежити порушників у праві на водіння транспортним засобом;
  • оштрафувати.

 

Як каратимуть українців, які вчасно не оновлять дані в ТЦК
Військовозобов'язаний в ТЦК та СП. Фото: ЧОТЦК та СП/Facebook 

Як саме каратимуть ухилянтів

"Якщо листоноша прийде з вимогою від військкомату про виконання зобов'язань і не знайде адресата на місці, він поставить позначку, що вимогу вручити неможливо. І все. Через 10 днів керівник ТЦК має право звернутися до суду, щоб людину обмежили в управлінні транспортним засобом", — пояснює Микола Максимов.

Також днями Верховна Рада України у першому читанні прийняла за основу законопроєкт №10379 про збільшення штрафів для бізнесу та громадян за порушення правил військового обліку у 5 разів. Найближчим часом його мають розглянути в другому читанні.

Якщо документ ухвалять в цілому, підприємців штрафуватимуть на суму до 59,5 тисяч грн. А громадян — до 22,5 тисяч грн. 

Чи дійсно ухилянтів доправлятимуть до ТЦК силою 

Щодо поліцейських, новий закон, на думку фахівця, фактично легалізує можливість застосовувати силу, щоб доправити людину до ТЦК, якщо вона перебуває в розшуку. Проте, вважає адвокат, цей механізм буде рідко застосовуватися. Адже шукати десятки тисяч людей, яких оголосять у розшук — це велике навантаження, так само як і для судів. 

З іншого боку, якщо людина потрапить у базу "Оберіг", на будь-якому блокпосту її мають право після перевірки документів доправити до ТЦК.

 

Раніше ми повідомляли, як оновити військово-облікові дані без візиту до ТЦК та СП. 

Нагадаємо, ми писали, як правильно подати заяву на відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, чи загрожує військовозобов'язаним українцям за кордоном екстрадиція та мобілізація після оновлення військово-облікових даних для ТЦК.

воєнний стан
військовий облік
покарання
ТЦК та СП
військовозобов'язані
ухилянти

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