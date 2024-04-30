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Нарушение закона о мобилизации — адвокат ответил, когда возможна конфискация имущества граждан

30 апреля 2024 12:00
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Нарушение закона о мобилизации — адвокат ответил, когда возможна конфискация имущества граждан
Мужчины возле ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Верховная Рада Украины в апреле приняла законопроект о мобилизации, после чего его подписал Президент Владимир Зеленский. На этом фоне в соцсетях начали обсуждать штрафы в случае нарушения законодательства о мобилизации.

Об этом пишет ТСН.

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Штрафы за нарушение мобилизации

Так, общество обсуждает другой законопроект №10379 — он предусматривает увеличение штрафов за нарушение законодательства о мобилизации: от 153 тыс. до 204 тыс. гривен. Людей беспокоит, сможет ли государство забрать жилье в случае неуплаты штрафа.

По словам адвоката Николая Максимова, арестовать имущество могут независимо от суммы штрафа — даже если это 10 гривен недоплаченного штрафа.

"Если сумма штрафа будет больше 160 тыс. гривен — этого достаточно, чтобы обращать взыскания на единое имущество гражданина: на жилье или транспортное средство", — сказал он.

Максимов объяснил, что в случае необходимости, если во время исполнительного производства не будет достигнут компромисс, то такое имущество могут выставить на публичные торги.

"Надо еще не забывать о том, что если, например, штраф будет в размере 170 тыс. гривен, то будет еще исполнительный сбор в размере 10% — это еще плюс 17 тыс. гривен. А еще будут расходы исполнительного производства", — добавил он.

Однако штраф можно будет обжаловать, поскольку как только пойдет огромное их количество — соответственно будет большое количество ошибок. Это объясняется тем, что, например, у патрульной полиции есть опыт составления протоколов об административных правонарушениях, а у работников ТЦК такого опыта нет.

"Я уверен, что у каждого будет какой-то шанс отменить штраф", — отметил адвокат.

Ранее мы рассказывали, как будут наказывать военнообязанных украинцев, которые вовремя не обновят учетные данные в ТЦК.

Кроме того, угрожает ли военнообязанным украинцам за границей экстрадиция и мобилизация после обновления военно-учетных данных для ТЦК.

военный призыв
мобилизация
повестки
ТЦК и СП
военнообязанные

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