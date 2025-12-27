Видео
Україна
Видео

Нарушению воинского учета больше года — как снять

Дата публикации 27 декабря 2025 15:25
Нарушение мобилизации - как снять нарушения, которым больше года
Проверка возможных нарушений воинского учета. Фото: vinnitsa.info

Если военнообязанный гражданин нарушил правила воинского учета более года назад, он имеет право отменить это нарушение и наказание за него. Существуют два варианта этого процесса.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Владислав Дерий.

Читайте також:

Дистанционное снятие нарушения

К юристам обратился гражданин, который ранее нарушил правила воинского учета.

Мужчина, отметив, что этому нарушению уже больше года, поинтересовался, как он может снять с себя это нарушение и потенциальный розыск от ТЦК.

"Чтобы попытаться снять нарушение дистанционно — Вам нужно отправить в адрес ТЦК, где Вы находитесь на воинском учете, заказное письмо с просьбой исключить запись о нарушении правил воинского учета из Реестра "Оберіг", — отметил в ответе гражданину адвокат Владислав Дерий.

Юрист пояснил, что основанием для такого шага является то, что уже прошли сроки привлечения к административной ответственности.

Почему лучше посетить ТЦК

Впрочем, добавил Айвазян, на практике ситуация отличается от теории.

"К сожалению, в реалиях сегодняшнего дня снять розыск в дистанционном режиме достаточно проблематично, ведь Вы можете получить отказ в снятии с розыска или Вам в ответ пришлют повестку и т.д.", — признал адвокат.

Поэтому, добавил Юрий Айвазян, эффективнее прибыть в ТЦК лично и решить этот вопрос.

Напомним, мы ранее писали о том, когда у военнообязанного гражданина появляется право на обжалование штрафа от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как обжаловать штраф от ТЦК из-за границы.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
