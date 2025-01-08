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Як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону — алгоритм дій

8 січня 2025 08:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону
Робота співробітників територіального центру. Фото: Вінницький ТЦК/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

В Україні усі військовозобов'язані, резервісти та призовники зобов'язані дотримуватись правил військового обліку, встановлених законом. Це стосується навіть тих, хто перебуває за кордоном. За порушення передбачено штраф у розмірі від 17 тис. до 25, 5 тис. грн. Бувають певні обставини, які дозволяють оскаржити штраф, виписаний ТЦК. 

Як оскаржити штраф від територіального центру чоловікам, які перебувають за кордоном, пояснив юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна.

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Так, правознавець наголосив, оскарження штрафу від ТЦК з-за кордону хоч і складний процес, проте, цілком реальний. 

Перш за все, слід пам'ятати, що на сплату штрафу є 15 днів. Якщо цього не зробити, постанова передається до виконавчої служби, яка може накласти арешт на майно та рахунки боржника в Україні. Також можуть подвоїти суму штрафу.

На оскарження є лише 10 днів з моменту винесення постанови. Тож, процедуру слід розпочати якомога швидше. 

 

Як оскаржити штраф від ТЦК, перебуваючи за кордоном
Чоловік підписує документи. Фото: depositphotos.com

Як оскаржити штраф від ТЦК, перебуваючи за кордоном? Алгоритм дій наступний: 

  1. Необхідно оформити довіреність на представництво ваших інтересів в Україні, якщо ви не можете особисто з'явитися до ТЦК. Довіреність має бути нотаріально засвідчена в консульській установі України в країні вашого перебування або апостильована, якщо країна приєдналася до Гаазької конвенції. 
  2. Далі слід подати заяву про оскарження штрафу до ТЦК, який його виписав (це має зробити ваш представник за довіреністю). У заяві необхідно вказати: персональні дані особи, на яку накладено штраф; реквізити постанови про накладення штрафу (номер, дата); причини, з яких ви вважаєте штраф неправомірним (наприклад, перебування за кордоном та наявність документального підтвердження); докази, що підтверджують ваші аргументи (копії документів про перебування за кордоном, довіреність). 

Як пояснив Дмитро Франчук, якщо ТЦК не визнав, що штраф був неправомірний, то оскаржити рішення можна в суді. Позов до суду також може подати представник за довіреністю. Термін для оскарження рішення ТЦК в суді становить 10 днів з моменту отримання рішення. 

"Рекомендую залучити кваліфікованого юриста в Україні для представлення ваших інтересів у суді та взаємодії з ТЦК. Надання документів, що підтверджують ваше перебування за кордоном, може бути вагомим аргументом під час оскарження штрафу", — заявив експерт.

Раніше ми писали, яке покарання чекає на обмежено придатних чоловіків, які не пройшли повторну військово-лікарську комісію. 

Нагадаємо, ми повідомляли, як чоловікам знятися з розшуку ТЦК.

Також ми інформували, скільки штрафів може прийти за ігнорування повісток від ТЦК.

штраф мобілізація закордон ТЦК та СП військовозобов'язані

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08:30 Як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону — алгоритм дій

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