Мобілізація в Україні 2025 — як оскаржити штраф від ТЦК з-за кордону

Робота співробітників територіального центру. Фото: Вінницький ТЦК/Facebook

В Україні усі військовозобов'язані, резервісти та призовники зобов'язані дотримуватись правил військового обліку, встановлених законом. Це стосується навіть тих, хто перебуває за кордоном. За порушення передбачено штраф у розмірі від 17 тис. до 25, 5 тис. грн. Бувають певні обставини, які дозволяють оскаржити штраф, виписаний ТЦК.

Як оскаржити штраф від територіального центру чоловікам, які перебувають за кордоном, пояснив юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

Так, правознавець наголосив, оскарження штрафу від ТЦК з-за кордону хоч і складний процес, проте, цілком реальний.

Перш за все, слід пам'ятати, що на сплату штрафу є 15 днів. Якщо цього не зробити, постанова передається до виконавчої служби, яка може накласти арешт на майно та рахунки боржника в Україні. Також можуть подвоїти суму штрафу.

На оскарження є лише 10 днів з моменту винесення постанови. Тож, процедуру слід розпочати якомога швидше.

Чоловік підписує документи. Фото: depositphotos.com

Як оскаржити штраф від ТЦК, перебуваючи за кордоном? Алгоритм дій наступний:

Необхідно оформити довіреність на представництво ваших інтересів в Україні, якщо ви не можете особисто з'явитися до ТЦК. Довіреність має бути нотаріально засвідчена в консульській установі України в країні вашого перебування або апостильована, якщо країна приєдналася до Гаазької конвенції. Далі слід подати заяву про оскарження штрафу до ТЦК, який його виписав (це має зробити ваш представник за довіреністю). У заяві необхідно вказати: персональні дані особи, на яку накладено штраф; реквізити постанови про накладення штрафу (номер, дата); причини, з яких ви вважаєте штраф неправомірним (наприклад, перебування за кордоном та наявність документального підтвердження); докази, що підтверджують ваші аргументи (копії документів про перебування за кордоном, довіреність).

Як пояснив Дмитро Франчук, якщо ТЦК не визнав, що штраф був неправомірний, то оскаржити рішення можна в суді. Позов до суду також може подати представник за довіреністю. Термін для оскарження рішення ТЦК в суді становить 10 днів з моменту отримання рішення.

"Рекомендую залучити кваліфікованого юриста в Україні для представлення ваших інтересів у суді та взаємодії з ТЦК. Надання документів, що підтверджують ваше перебування за кордоном, може бути вагомим аргументом під час оскарження штрафу", — заявив експерт.

Раніше ми писали, яке покарання чекає на обмежено придатних чоловіків, які не пройшли повторну військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми повідомляли, як чоловікам знятися з розшуку ТЦК.

Також ми інформували, скільки штрафів може прийти за ігнорування повісток від ТЦК.