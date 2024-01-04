Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Усиление мобилизации в Украине — что делать после получения первой повестки arrow

Усиление мобилизации в Украине — что делать после получения первой повестки

4 января 2024 17:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Усиление мобилизации в Украине — что делать после получения первой повестки
Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал об усилении мобилизации. По его словам, сейчас проходят стандартные мероприятия по оповещению в общественных местах.

Об этом Владимир Фитьо рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Усиление мобилизации в Украине

По словам Фитьо, в Украине проходят стандартные мероприятия по оповещению в общественных местах, где законом не запрещено. Он говорит, что там представители ТЦК могут осуществлять меры оповещения. По состоянию на данный момент каких-либо усилений или послаблений нет.

Получение первой повестки

Граждане, получившие первую повестку, должны понимать, что это для уточнения военно-учетных данных. По словам Фитьо, по ней нужно явиться в ТЦК, предоставить документы, пройти медицинское освидетельствование и установить уровень годности или непригодности к прохождению военной службы.

Право на отсрочку

"Если военнообязанный имеет трех несовершеннолетних детей, ухаживает за неполноценными родителями или которые имеют инвалидность и нуждаются в постоянном уходе. Есть еще причины по состоянию здоровья и тому подобное. То есть перечень причин четко определен и опубликован. И если у военнообязанного есть какое-то из этих условий — он должен лично проинформировать о них свой ТЦК и СП", — сообщил Фитьо.

Что делать студентам дневной формы обучения

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ рассказал, что эта категория граждан должна лично раз в год подавать справки о том, что они учатся на дневной форме в определенном вузе.

Напомним, сетью распространяется ложная информация о работе полиции на блокпостах в Киевской области. Речь идет о том, что правоохранителям приказали раздавать повестки на контрольно-пропускных пунктах Киевской области.

Также мы писали, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Между тем, в Верховной Раде рассматривают освобождение от мобилизации (бронирования) военнообязанных, получающих большую зарплату.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме