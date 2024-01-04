Усиление мобилизации в Украине — что делать после получения первой повестки

Военнообязанные в территориальном центре комплектования. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал об усилении мобилизации. По его словам, сейчас проходят стандартные мероприятия по оповещению в общественных местах.

Об этом Владимир Фитьо рассказал в эфире телемарафона.

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Усиление мобилизации в Украине

По словам Фитьо, в Украине проходят стандартные мероприятия по оповещению в общественных местах, где законом не запрещено. Он говорит, что там представители ТЦК могут осуществлять меры оповещения. По состоянию на данный момент каких-либо усилений или послаблений нет.

Получение первой повестки

Граждане, получившие первую повестку, должны понимать, что это для уточнения военно-учетных данных. По словам Фитьо, по ней нужно явиться в ТЦК, предоставить документы, пройти медицинское освидетельствование и установить уровень годности или непригодности к прохождению военной службы.

Право на отсрочку

"Если военнообязанный имеет трех несовершеннолетних детей, ухаживает за неполноценными родителями или которые имеют инвалидность и нуждаются в постоянном уходе. Есть еще причины по состоянию здоровья и тому подобное. То есть перечень причин четко определен и опубликован. И если у военнообязанного есть какое-то из этих условий — он должен лично проинформировать о них свой ТЦК и СП", — сообщил Фитьо.

Что делать студентам дневной формы обучения

Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ рассказал, что эта категория граждан должна лично раз в год подавать справки о том, что они учатся на дневной форме в определенном вузе.

Напомним, сетью распространяется ложная информация о работе полиции на блокпостах в Киевской области. Речь идет о том, что правоохранителям приказали раздавать повестки на контрольно-пропускных пунктах Киевской области.

Также мы писали, что в Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Между тем, в Верховной Раде рассматривают освобождение от мобилизации (бронирования) военнообязанных, получающих большую зарплату.