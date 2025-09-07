Відео
Головна Мобілізація Постріл у ногу — нардеп про дозвіл на виїзд 18–22-річним юнакам

Постріл у ногу — нардеп про дозвіл на виїзд 18–22-річним юнакам

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 01:30
Нардеп назвав дозвіл на виїзд юнакам віком до 22 років пострілом у ногу
Роман Костенко. Фото: Роман Костенко/Facebook

Рішення щодо надання чоловікам віком від 18 до 22 років дозволу виїжджати за кордон шкодить обороноздатності країни. Раніше з України вивозили лише дітей і підлітків. Наразі ж така можливість є й у дорослих хлопців.

Про це в токшоу "Новий відлік" заявив нардеп фракції "Голос", секретар комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки Роман Костенко.

Реклама
Читайте також:

Виїзд чоловіків віком 18–22 років з України 

Роман Костенко зазначив, що дехто ставиться до ініціативи щодо виїзду молодиків за межі України схвально. Раніше батьки вивозили 17-річних юнаків навчатися за кордон. Зараз не виключається, що неповнолітні хлопці залишатимуться на Батьківщині й вступатимуть в українські виші. Іншою стороною медалі є те, що в разі виїзду й неповернення в Україну тих, кому зараз 18–22 років, за 3–5 років в Україні виникне нестача молодих людей для оновлення армії.

"Влада замість того, щоб зосередитися на мобілізації, мотивувати, просто стріляє сама собі в ногу... У результаті ми отримаємо, що і діти поїдуть за кордон, і люди віком 18–22 років також виїдуть і більше не повернуться", — заявив нардеп.

На його думку, наразі пріоритетами влади мають бути мобілізація, створення мотивації та можливостей для набору якісного особового складу. В умовах війни основним методом залучення бійців до Сил оборони є примус і мобілізація, тому саме так потрібно взаємодіяти із суспільством. Тих, хто молодше 22 років, необов'язково відправляти на фронт, але можна залучати до розвитку економіки, зокрема до роботи на підприємствах критичної інфраструктури.

Раніше старший лейтенант Гліб Тимошенко пояснив, хто та за яких умов може долучитися до ТрО. Запрошують повнолітніх людей будь-якої статі. Служити можна як за контрактом, так і за мобілізацією.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік. Наразі таку ініціативу навіть не розглядають.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
