За яких умов можна долучитися до ТрО — відповідь військового

Долучитися до лав територіальної оборони можуть чоловіки та жінки віком від 18 років. Щодо граничного віку, то укласти контракт можуть навіть ті, кому вже більше 60 років.

Про це в етері радіо "Західний полюс" повідомив начальник групу рекрутингу штабу 75-го батальйону, старший лейтенант Гліб Тимошенко.

Умови служби у ТрО

Стати бійцем територіальної оборони можна двома шляхами: укласти контакт або ж після мобілізації. Ті, хто служить за контрактом, мають більше пільг.

Перед початком служби всі бійці проходять підготовку: її тривалість залежить від спеціальності, яку обрав новоспечений військовий. Зокрема, оператори БпЛА навчаються щонайменше шість місяців.

"Ви обираєте посаду самостійно. Ми гарантуємо навчання й підготовку перед відправленням у підрозділ... Без підготовки ми не маємо права і не хочемо залучати людей до Збройних Сил", — наголосив представник групи рекрутингу.

Також військовий додав, що в лавах ТрО панує гендерна рівність. Долучитися може кожен охочий, незалежно від віку та статі. Жінки останнім часом звертаються навіть частіше, ніж чоловіки.

