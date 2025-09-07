Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Выстрел в ногу — нардеп о разрешении на выезд 18–22-летним юношам

Выстрел в ногу — нардеп о разрешении на выезд 18–22-летним юношам

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 01:30
Нардеп назвал разрешение на выезд юношам в возрасте до 22 лет выстрелом в ногу
Роман Костенко. Фото: Роман Костенко/Facebook

Решение о предоставлении мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешения выезжать за границу вредит обороноспособности страны. Ранее из Украины вывозили только детей и подростков. Сейчас же такая возможность есть и у взрослых парней.

Об этом в ток-шоу "Новий відлік" заявил нардеп фракции "Голос", секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Реклама
Читайте также:

Выезд мужчин в возрасте 18–22 лет из Украины

Роман Костенко отметил, что некоторые относятся к инициативе касательно выезда молодых людей за пределы Украины одобрительно. Ранее родители вывозили 17-летних юношей учиться за границу. Сейчас не исключается, что несовершеннолетние ребята будут оставаться на Родине и поступать в украинские вузы. Другой стороной медали является то, что в случае выезда и невозвращения в Украину тех, кому сейчас 18–22 лет, через 3–5 лет в Украине возникнет нехватка молодых людей для обновления армии.

"Власть вместо того, чтобы сосредоточиться на мобилизации, мотивировать, просто стреляет сама себе в ногу... В результате мы получим, что и дети выедут за границу, и люди в возрасте 18–22 лет также уедут и больше не вернутся", — заявил нардеп.

По его мнению, сейчас приоритетами власти должны быть мобилизация, создание мотивации и возможностей для набора качественного личного состава. В условиях войны основным методом привлечения бойцов в Силы обороны является принуждение и мобилизация, поэтому именно так нужно взаимодействовать с обществом. Тех, кто моложе 22 лет, необязательно отправлять на фронт, но можно привлекать к развитию экономики, в частности к работе на предприятиях критической инфраструктуры.

Ранее старший лейтенант Глеб Тимошенко объяснил, кто и при каких условиях может присоединиться к ТрО. Приглашают совершеннолетних людей любого пола. Служить можно как по контракту, так и по мобилизации.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст. На данный момент такую инициативу даже не рассматривают.

Роман Костенко нардепы мобилизация военнообязанные мужчины выезд за границу
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации