Нардеп назвал разрешение на выезд юношам в возрасте до 22 лет выстрелом в ногу

Роман Костенко. Фото: Роман Костенко/Facebook

Решение о предоставлении мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет разрешения выезжать за границу вредит обороноспособности страны. Ранее из Украины вывозили только детей и подростков. Сейчас же такая возможность есть и у взрослых парней.

Об этом в ток-шоу "Новий відлік" заявил нардеп фракции "Голос", секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Реклама

Читайте также:

Выезд мужчин в возрасте 18–22 лет из Украины

Роман Костенко отметил, что некоторые относятся к инициативе касательно выезда молодых людей за пределы Украины одобрительно. Ранее родители вывозили 17-летних юношей учиться за границу. Сейчас не исключается, что несовершеннолетние ребята будут оставаться на Родине и поступать в украинские вузы. Другой стороной медали является то, что в случае выезда и невозвращения в Украину тех, кому сейчас 18–22 лет, через 3–5 лет в Украине возникнет нехватка молодых людей для обновления армии.

"Власть вместо того, чтобы сосредоточиться на мобилизации, мотивировать, просто стреляет сама себе в ногу... В результате мы получим, что и дети выедут за границу, и люди в возрасте 18–22 лет также уедут и больше не вернутся", — заявил нардеп.

По его мнению, сейчас приоритетами власти должны быть мобилизация, создание мотивации и возможностей для набора качественного личного состава. В условиях войны основным методом привлечения бойцов в Силы обороны является принуждение и мобилизация, поэтому именно так нужно взаимодействовать с обществом. Тех, кто моложе 22 лет, необязательно отправлять на фронт, но можно привлекать к развитию экономики, в частности к работе на предприятиях критической инфраструктуры.

Ранее старший лейтенант Глеб Тимошенко объяснил, кто и при каких условиях может присоединиться к ТрО. Приглашают совершеннолетних людей любого пола. Служить можно как по контракту, так и по мобилизации.

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил, что в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст. На данный момент такую инициативу даже не рассматривают.