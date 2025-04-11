Звільнення із ЗСУ за доглядом - новий документ для оформлення

Звільнення із ЗСУ за доглядом — новий документ
Міністерство оборони України запровадило новий документ, який має надати військовослужбовець, що хоче звільнитися з лав ЗСУ. Цей документ потрібен у випадку звільнення для догляду за близькими родичем.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.
Медичні документи для звільнення за доглядом
Однією із підстав для звільнення військовослужбовця зі Збройних сил України є догляд за близькими родичами.
Оформлення такої процедури звільнення пов’язане із наданнями низки важливих документів.
Це, перш за все, висновок лікарсько-консультативної чи медико-соціальної експертної комісії щодо необхідності догляду для тому чи іншого родича військовослужбовця.
Новий документ від ТЦК
Крім того, Міністерство оборони України запровадило новий документ, без якого звільнення з лав Збройних сил України є неможливим.
Цей документ — Акт обстеження сімейного стану військовослужбовця.
Акт створюється для того, аби визначити наявність чи відсутність у особи, яка потребує догляду, інших близьких родичів. Якщо таких родичів немає, то в Акті це буде відображено — і таким чином військовослужбовець отримає право на звільнення.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які причини для звільнення зі Збройних сил України є чинними в 2025 році.
Додамо, ми повідомляли про те, чи може дружина звільнитися із ЗСУ, якщо її чоловік теж є військовослужбовцем.
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