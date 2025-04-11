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Звільнення із ЗСУ за доглядом — новий документ

11 квітня 2025 12:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Звільнення із ЗСУ за доглядом - новий документ для оформлення
Український військовий. Фото: "Азов"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Міністерство оборони України запровадило новий документ, який має надати військовослужбовець, що хоче звільнитися з лав ЗСУ. Цей документ потрібен у випадку звільнення для догляду за близькими родичем.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат В’ячеслав Кирда.

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Однією із підстав для звільнення військовослужбовця зі Збройних сил України є догляд за близькими родичами.

Оформлення такої процедури звільнення пов’язане із наданнями низки важливих документів.

Це, перш за все, висновок лікарсько-консультативної чи медико-соціальної експертної комісії щодо необхідності догляду для тому чи іншого родича військовослужбовця.

Новий документ від ТЦК

Крім того, Міністерство оборони України запровадило новий документ, без якого звільнення з лав Збройних сил України є неможливим.

Цей документ — Акт обстеження сімейного стану військовослужбовця.

Акт створюється для того, аби визначити наявність чи відсутність у особи, яка потребує догляду, інших близьких родичів. Якщо таких родичів немає, то в Акті це буде відображено — і таким чином військовослужбовець отримає право на звільнення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які причини для звільнення зі Збройних сил України є чинними в 2025 році.

Додамо, ми повідомляли про те, чи може дружина звільнитися із ЗСУ, якщо її чоловік теж є військовослужбовцем.

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