Как уволиться из ВСУ - возможно ли, если военнообязанный находится в наркодиспансере

Попал в наркодиспансер — могут ли уволить из ВСУ
Проблемы со здоровьем и даже пребывание в наркодиспансере на учете еще не является основанием для увольнения из рядов Вооруженных сил Украины. Для этого нужно пройти военно-врачебную комиссию, которая установит возможную непригодность гражданина к военной службе.
Об этом написали на портале "Юристы.UA".
Пребывание в диспансере недостаточно
Военнослужащий ВСУ имеет право на увольнение из рядов армии даже во время военного положения.
Конечно же, для этого требуется наличие веских оснований.
К юристам обратился военнослужащий, который заявил, что находится на учете в наркодиспансере — и могут ли его из-за этого уволить из Вооруженных сил Украины.
"Решение о пригодности или непригодности лица принимается исключительно военно-врачебной комиссией", — отметил в ответе адвокат Вячеслав Кирда, объяснив, что самого факта пребывания в наркодиспансере на учете недостаточно.
Зачем нужно направление на ВВК
Другой адвокат, Юрий Айвазян, объяснил, что надо сделать такому гражданину в дальнейшем, чтобы уволиться из рядов ВСУ.
"Вас могут направить на лечение после прохождения ВВК и при наличии зависимости", — отметил Айвазян.
Он также добавил, подтвердив слова своего коллеги: "Относительно определения статуса непригоден, то это находится в компетенции ВВК и зависит от Вашего состояния здоровья".
Напомним, мы ранее писали о всем списке причин для увольнения из рядов Вооруженных сил Украины в 2025 году.
Добавим, мы сообщали о том, какой новый документ появился в списке необходимых для увольнения по основанию "уход за близким родственником".
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