Как уволиться из ВСУ - возможно ли, если военнообязанный находится в наркодиспансере

Военнослужащий на ВВК. Фото: "АрміяInform"

Проблемы со здоровьем и даже пребывание в наркодиспансере на учете еще не является основанием для увольнения из рядов Вооруженных сил Украины. Для этого нужно пройти военно-врачебную комиссию, которая установит возможную непригодность гражданина к военной службе.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Пребывание в диспансере недостаточно

Военнослужащий ВСУ имеет право на увольнение из рядов армии даже во время военного положения.

Конечно же, для этого требуется наличие веских оснований.

К юристам обратился военнослужащий, который заявил, что находится на учете в наркодиспансере — и могут ли его из-за этого уволить из Вооруженных сил Украины.

"Решение о пригодности или непригодности лица принимается исключительно военно-врачебной комиссией", — отметил в ответе адвокат Вячеслав Кирда, объяснив, что самого факта пребывания в наркодиспансере на учете недостаточно.

Зачем нужно направление на ВВК

Другой адвокат, Юрий Айвазян, объяснил, что надо сделать такому гражданину в дальнейшем, чтобы уволиться из рядов ВСУ.

"Вас могут направить на лечение после прохождения ВВК и при наличии зависимости", — отметил Айвазян.

Он также добавил, подтвердив слова своего коллеги: "Относительно определения статуса непригоден, то это находится в компетенции ВВК и зависит от Вашего состояния здоровья".

Напомним, мы ранее писали о всем списке причин для увольнения из рядов Вооруженных сил Украины в 2025 году.

Добавим, мы сообщали о том, какой новый документ появился в списке необходимых для увольнения по основанию "уход за близким родственником".