Сирський висловився щодо ухилянтів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: кадр із відео

В умовах російської агресії військовозобов'язані мають виконувати свій громадянський обов'язок. Агресор наступає. Українці мають захистити свою державу, своїх дітей, своїх близьких.

Про це в інтерв'ю ICTV заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, передає Новини.LIVE.

Ставлення Сирського до ухилянтів

На думку Головнокомандувача ЗСУ, тим, хто зараз намагається уникнути призову, після війни має бути соромно дивитися в очі своїм дітям.

"Я не знаю, як вони дивитимуться після війни в очі одне одному, своїм дітям. Напевно, тут більш такий моральний стимул має бути, усвідомлення свого обов'язку. Ми ж усі воюємо", — сказав Сирський.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Олександр Сирський оцінив мобілізацію. На думку Головнокомандувача ЗСУ, наразі якість цього процесу — від шести до семи балів. Треба більше підготовки та вмотивованих людей.

Також Новини.LIVE з посиланням на Олександра Сирського писав, що в Україні вдосконалять підготовку в навчальних центрах. Планують приділяти більше уваги адаптації новобранців на полігонах. Крім того, подбають про захист місць підготовки від обстрілів: організують повітряне прикриття.