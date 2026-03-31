Нужно человеческое отношение: Сырский высказался о СОЧ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Украине уже созданы условия для возвращения военных, которые по разным причинам оставили свои подразделения. По его словам, ежедневно значительное количество таких военнослужащих возвращается в батальоны резерва. Далее их в дальнейшем распределяют в свои или другие части.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Александр Сырский сказал в интервью ICTV.

Как уменьшить количество случаев СЗЧ

Сырский отметил, что не поддерживает чрезмерно жесткие подходы к наказанию за СОЧ, ведь действующее законодательство и так предусматривает строгую ответственность. По его мнению, главный акцент должен быть на предотвращении таких случаев. Для этого, в частности, необходимо сделать процесс мобилизации более мягким и комфортным для граждан.

"Основная причина СОЧ — нежелание проходить службу и опасения за свою жизнь. Поэтому важно, чтобы сам процесс, когда начинаются кардинальные изменения жизни — от ТЦК до учебного центра — был максимально безболезненным для человека", — пояснил генерал.

Главнокомандующий также подчеркнул важность человечного отношения к мобилизованным на всех этапах службы. По его словам, если ответственные лица будут добросовестно выполнять свои обязанности и относиться к людям с пониманием, это позволит существенно уменьшить количество случаев самовольного оставления частей.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Сырский высказался об уклонистах. Он считает, что в условиях войны военнообязанные должны выполнять свой гражданский долг и защищать страну и семью.

Также главнокомандующий сообщал, что оценивает мобилизацию в Украине на 6-7 баллов из 10. По мнению Сырского, справедливым этот процесс будет тогда, когда все граждане будут выполнять свой воинский долг.