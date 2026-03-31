Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Нужно человеческое отношение: Сырский высказался о СОЧ

Нужно человеческое отношение: Сырский высказался о СОЧ

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 09:57
Александр Сырский. Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Украине уже созданы условия для возвращения военных, которые по разным причинам оставили свои подразделения. По его словам, ежедневно значительное количество таких военнослужащих возвращается в батальоны резерва. Далее их в дальнейшем распределяют в свои или другие части.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Александр Сырский сказал в интервью ICTV.

Как уменьшить количество случаев СЗЧ

Сырский отметил, что не поддерживает чрезмерно жесткие подходы к наказанию за СОЧ, ведь действующее законодательство и так предусматривает строгую ответственность. По его мнению, главный акцент должен быть на предотвращении таких случаев. Для этого, в частности, необходимо сделать процесс мобилизации более мягким и комфортным для граждан.

"Основная причина СОЧ — нежелание проходить службу и опасения за свою жизнь. Поэтому важно, чтобы сам процесс, когда начинаются кардинальные изменения жизни — от ТЦК до учебного центра — был максимально безболезненным для человека", — пояснил генерал.

Главнокомандующий также подчеркнул важность человечного отношения к мобилизованным на всех этапах службы. По его словам, если ответственные лица будут добросовестно выполнять свои обязанности и относиться к людям с пониманием, это позволит существенно уменьшить количество случаев самовольного оставления частей.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Сырский высказался об уклонистах. Он считает, что в условиях войны военнообязанные должны выполнять свой гражданский долг и защищать страну и семью.

Также главнокомандующий сообщал, что оценивает мобилизацию в Украине на 6-7 баллов из 10. По мнению Сырского, справедливым этот процесс будет тогда, когда все граждане будут выполнять свой воинский долг.

мобилизация Александр Сырский СОЧ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации