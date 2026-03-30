Сирський оцінив процес мобілізації в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що оцінює мобілізацію в Україні на 6-7 з 10. Він також зауважив, що справедливим цей процес буде тоді, коли всі громадяни виконуватимуть свій військовий обов'язок.

Про це Сирський сказав в інтерв'ю ICTV у понеділок, 30 березня, передає Новини.LIVE.

Сирський про мобілізацію в Україні

"Будь-якого командира запитай зараз на фронті (Чого не вистачає. — Ред.), то якщо два роки тому це були снаряди, ракети, то зараз — люди. Підготовлені люди, підготовлені військовослужбовці, які навчені, які готові виконувати свій військовий обов'язок", — зазначив Сирський.

Сирський наголосив, що мобілізація є основним джерелом поповнення потреб ЗСУ. Головне завдання, за його словами, зробити так, аби цей процес відбувався "якомога комфортніше" для людей.

"Тобто, щоб не було порушень, порушень законодавства, не було порушень в тих процедурах, які застосовуються при проведенні мобілізації", — пояснив Головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що побоюється необ'єктивно проаналізувати мобілізацію. Водночас Сирський таки дав свою оцінку процесу.

"Ну на рівні, напевно, 6-7. Хотілося б більше і якості підготовки, і більше отримувати мотивованих людей", — оцінив процес мобілізації Головком.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні з 1 квітня процес загальної мобілізації зміниться. Зокрема, українцям будуть надсилати електронні повістки. Водночас паперові повістки згодом перестануть вручати.

Також ми розповідали про те, що під час загальної мобілізації студенти, яким більше 25 років, мають право на відстрочку. Водночас її надають не всім. Є певні категорії, яким має відповідати військовозобов'язаний.