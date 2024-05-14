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Возвращение мужчин-беженцев из-за границы — нардеп рассказал о нюансах

14 мая 2024 08:49
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Бригадир София
редактор
Возвращение мужчин-беженцев из-за границы — нардеп рассказал о нюансах
Украинские беженцы. Фото: korrespondent.net
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки Александр Федиенко поделился деталями работы над новым мобилизационным законом Украины, который вступит в силу 18 мая. Он также как это повлияет на мужчин, подпадающих под воинскую обязанность.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу" в понедельник, 13 мая.

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Возвращение мужчин из-за границы

Федиенко рассказал о нюансах возвращения военнообязанных из-за границы, в частности из Германии и Польши, которые выразили готовность содействовать этому процессу. Он подчеркнул, что для реализации этого необходимы двусторонние соглашения, а конкретные механизмы пока не обсуждались.

Федиенко выразил мнение, что даже если будет установлен механизм обмена информацией между странами, это может привести лишь к тому, что военнообязанные просто переедут в другую страну, поэтому он не видит смысла в принудительном возвращении граждан.

Он также вспомнил об возмущении коллег из Бундестага, которые не понимают, почему украинцы могут свободно путешествовать по Европе во время войны, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности.

"А почему они так говорят? Они возмущены! И поляки, и немцы не понимают, каким образом во время войны в Украине наши граждане ездят по Европе. Мол, может, они лучше будут ездить на Леопарде, а не на Ламборгине? Мир не понимает, когда кто здесь воюет, а кто отсиживается в другой стране", — заявил нардеп

Напомним, Федиенко уже рассказал, что мужчин призывного возраста будут поощрять мобилизацию денежным обеспечением. Теперь военные, защищающие Украину на линии боевого столкновения, получат большие зарплаты.

Ранее старший лейтенант ВСУ, кавалер ордена Богдана Хмельницкого, эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник рассказал, что делать с теми, кто не настроен воевать. По его мнению, таких людей нельзя допускать в линейные подразделения.

Польша
Германия
Украина
нардепы
мобилизация
народные депутаты
заграница

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