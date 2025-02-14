Самовольное оставление части - куда военный попадет после возвращения

Военнослужащие ВСУ. Фото: zoda.gov.ua

После возвращения военного из СОЧ в Вооруженные силы Украины им занимается командир бывшей воинской части. И служить военнослужащий будет в другом подразделении, куда попадет после пребывания в резервном батальоне.

Об этом объяснили эксперты Юридического Гончаренко центра.

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Военнослужащие, которые возвращаются на службу после СОЧ, попадают под временное управление командира своей бывшей воинской части.

"Командир осуществляет организационно-правовое обеспечение возвращения: издает приказ, возобновляет выплаты и так далее. Но службу проходить восстановленный военный в той части уже не будет", — пояснили юристы.

Куда попадают военнослужащие после СОЧ

После возвращения из СОЧ военные определенное время будут находиться в специальных воинских частях.

"Военнослужащих, которые возвращаются, отправляют в резервный батальон, откуда их дальше направят для дальнейшего прохождения службы в другие части — не те, где они служили до этого", — отметили специалисты Юридического Гончаренко центра.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько еще будет действовать упрощенный процесс возвращения из СОЧ.

Также мы сообщали о том, что такое общая процедура возвращения из СОЧ.