Самовольное оставление части – что делать военному, чтобы вернуться

Военная служба правопорядка. Фото: "АрміяInform"

Военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть, должен обратиться в военную службу правопорядка для того, чтобы вернуться в ряды ВСУ. Эта же структура решает и вопрос возможного возвращения в другую часть, а не ту, из которой солдат осуществил СОЧ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Шанс вернуться после СОЧ

Военнослужащие, самовольно оставившие свою воинскую часть, имеют право вернуться на службу без возбуждения против них уголовного дела.

Но такой шанс предоставляется только тем военным, для которых самовольное оставление части (СОЧ) является первым за время службы в Вооруженных силах.

За второе и все последующие СОЧ военнослужащий будет привлечен к уголовной ответственности.

Куда должен обратиться беглый солдат

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, в какую правоохранительную структуру должен обратиться военнослужащий, который хочет вернуться на службу в армию из СОЧ.

"Вопрос возвращения в часть решает военная служба правопорядка (ВСП)", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что ВСП решает и вопрос, к какой именно части — той, из которой солдат сбежал или к какой-то другой, должен вернуться военнослужащий после СОЧ.

Напомним, нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться из СОЧ.

Добавим, мы раньше писали о том, будет ли наказание военному за СЗЧ продолжительностью до трех суток.