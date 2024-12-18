Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Возвращение из СОЧ — куда обращаться военному arrow

Возвращение из СОЧ — куда обращаться военному

18 декабря 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Самовольное оставление части – что делать военному, чтобы вернуться
Военная служба правопорядка. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащий, самовольно оставивший воинскую часть, должен обратиться в военную службу правопорядка для того, чтобы вернуться в ряды ВСУ. Эта же структура решает и вопрос возможного возвращения в другую часть, а не ту, из которой солдат осуществил СОЧ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Шанс вернуться после СОЧ

Военнослужащие, самовольно оставившие свою воинскую часть, имеют право вернуться на службу без возбуждения против них уголовного дела.

Но такой шанс предоставляется только тем военным, для которых самовольное оставление части (СОЧ) является первым за время службы в Вооруженных силах.

За второе и все последующие СОЧ военнослужащий будет привлечен к уголовной ответственности.

Куда должен обратиться беглый солдат

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, в какую правоохранительную структуру должен обратиться военнослужащий, который хочет вернуться на службу в армию из СОЧ.

"Вопрос возвращения в часть решает военная служба правопорядка (ВСП)", — подчеркнул юрист.

Он добавил, что ВСП решает и вопрос, к какой именно части — той, из которой солдат сбежал или к какой-то другой, должен вернуться военнослужащий после СОЧ.

Напомним, нардеп назвал причины, мешающие военным вернуться из СОЧ.

Добавим, мы раньше писали о том, будет ли наказание военному за СЗЧ продолжительностью до трех суток.

ВСУ военные мобилизация военнослужащие СОЧ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:31 В Николаеве для больниц просят льготы — какие именно

18:26 Орбан резко ответил на слова Зеленского о перемирии на Рождество

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

18:23 Без осадков, но с "сюрпризом" — какая погода на Киевщине завтра

18:10 Будет ли субсидия, если получить Нацкешбек и Зимову єПідтримку

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

18:06 В Европе говорят об отправке войск в Украину, — СМИ

18:02 Предупреждают об опасности — какой будет погода в Харькове завтра

17:58 Полицейским в Украине предоставляют немало льгот — список

17:57 Новые условия — как оформить пенсионное удостоверение в Украине

17:51 Зеленский впервые рассказал, чем займется после окончания войны

18:31 В Николаеве для больниц просят льготы — какие именно

18:26 Орбан резко ответил на слова Зеленского о перемирии на Рождество

18:23 Без осадков, но с "сюрпризом" — какая погода на Киевщине завтра

18:10 Будет ли субсидия, если получить Нацкешбек и Зимову єПідтримку

18:06 В Европе говорят об отправке войск в Украину, — СМИ

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

18:02 Предупреждают об опасности — какой будет погода в Харькове завтра

17:58 Полицейским в Украине предоставляют немало льгот — список

17:57 Новые условия — как оформить пенсионное удостоверение в Украине

17:51 Зеленский впервые рассказал, чем займется после окончания войны

17:48 Казни пленных — Лубинец назвал количество случаев с 2022 года

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

Text

11:34 Горбенко ответил, для чего Украине множественное гражданство

Text

11:12 Нардеп объяснил, каким может быть онлайн-голосование на выборах

Text

08:00 Встреча Зеленского с Туском во Львове — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине