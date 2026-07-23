Повернення із СЗЧ стало простішим: військовим дозволили обирати місце служби

Військовий на фронті, чоловік у формі склав руки. Фото: Генштаб ЗСУ, Громадське. Колаж: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, можуть повернутися до служби за спрощеною процедурою. Для цього до 20 вересня необхідно подати заявку та самостійно обрати підрозділ для подальшого проходження служби. Зробити це можна як через застосунок "Армія+", так і в центрах рекрутингу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сили оборони півдня.

Військовим із СЗЧ дали шанс повернутися до війська без повторної військової підготовки

Військові, які самовільно залишили військову частину до 12 червня 2026 року, мають можливість до 20 вересня повернутися до лав Збройних сил. Водночас вони можуть самостійно визначити підрозділ, у якому хочуть продовжити службу.

Подати заявку можна двома способами: через застосунок "Армія+" або звернувшись до Центрів рекрутингу Сухопутних військ чи Десантно-штурмових військ.

Для оформлення рапорту в "Армія+" потрібно відкрити розділ "Сервіси" → "Рапорти" → "Повернення на службу після СЗЧ", обрати бажану військову частину, зазначити свій досвід, за потреби додати документи та підписати рапорт онлайн.

Після того як військова частина погодить рапорт, у застосунку з'явиться статус "У дорозі". Із цього моменту військовослужбовець має п'ять днів, щоб прибути до нового місця служби.

У Силах оборони півдня також наголосили, що військовослужбовці, які повертаються за цією процедурою, не проходитимуть базову загальновійськову підготовку повторно. Після прибуття та зарахування до списків особового складу вони зможуть продовжити службу у новообраному підрозділі.

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