СОЧ военного - как сняться с розыска после возвращения на службу

Задержанный военнослужащий. Фото: hromadske.radio

Военнослужащий, который вернулся в ряды ВСУ после самовольного оставления части, может и в дальнейшем находиться в розыске. Для того, чтобы сняться с розыска, он должен обратиться в тот правоохранительный орган, который и принял решение о розыске.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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СОЧ и розыск

Когда военнослужащий Вооруженных сил Украины без разрешения или приказа командира покидает расположение своей воинской части или подразделения, он считается совершившим СОЧ — самовольное оставление части.

В таком случае его обязательно объявляют в розыск.

Военнослужащий может вернуться в ВСУ после совершенного СОЧ и продолжить военную службу, при определенных условиях это возможно.

Но, поинтересовался гражданин, который обратился к юристам, остается ли такой солдат в розыске.

Как сняться с розыска после СОЧ

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя такую ситуацию, отметил, что военнослужащий действительно может оставаться в розыске, несмотря на возвращение в воинскую часть.

Юрист посоветовал, куда обращаться военному после СОЧ, чтобы сняться с розыска и не иметь проблем с правоохранителями.

"Обратитесь в тот орган, который Вас в такой розыск подал — ГБР или полиция", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, когда уголовное дело по СОЧ не открывается.

Добавим, мы сообщали о том, имеет ли военнослужащий, вернувшись из СОЧ, право на получение всего положенного денежного обеспечения.