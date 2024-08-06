Повістка на військово-лікарську комісію - оформлення відстрочки, чи діє повістка

Військово-лікарська комісія. Фото: "НикВести"

Громадяни, які мають право на відстрочку від мобілізації та оформлюють це право – не можуть бути відправлені на військово-лікарську комісію. Але якщо такі особи взагалі не перебувають на військовому обліку, то для того, аби стати на облік та оформити відстрочку, вони змушені будуть пройти ВЛК.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Військовозобов’язані громадяни України під час процесу загальної мобілізації можуть бути направлені на військово-лікарську комісію.

Цей процес іноді стосується навіть тих осіб, які мають право на відстрочку від призову.

Коли громадян, які мають право на відстрочку, можуть відправити на ВЛК

Адвокат Андрій Карпенко зазначив, що військово-лікарська комісія для осіб, які мають право на відстрочку, можлива — якщо ці громадяни не перебувають на військовому обліку.

А от коли такий громадянин уже перебуває на військовому обліку і оформлює своє право на відстрочку, ситуація є протилежною.

"ТЦК не має права направляти громадянина на ВЛК під час розгляду заяви на відстрочку", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що військовозобов’язані громадяни мають проходити військово-лікарську комісію у мирний час кожні п’ять років. Під час дії воєнного стану ситуація змінюється, і ВЛК треба проходити значно частіше.

Додамо, що існує три підстави для оскарження рішення військово-лікарської комісії. Це наявність чи відсутність захворювання у рішенні ВЛК, обрання не того ступеню захворювання чи відсутність індивідуалізації придатності громадянина до проходження військової служби.