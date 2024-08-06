Повестка на военно-врачебную комиссию - оформление отсрочки, действует ли повестка

Военно-врачебная комиссия. Фото: "НикВести"

Граждане, имеющие право на отсрочку от мобилизации и оформляющие это право, не могут быть отправлены на военно-врачебную комиссию. Но если такие лица вообще не состоят на военном учете, то для того, чтобы стать на учет и оформить отсрочку, они вынуждены будут пройти ВВК.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Военнообязанные граждане Украины во время процесса всеобщей мобилизации могут быть направлены на военно-врачебную комиссию.

Этот процесс иногда касается даже лиц, имеющих право на отсрочку от призыва.

Когда граждан, имеющих право на отсрочку, могут отправить на ВВК

Адвокат Андрей Карпенко отметил, что военно-врачебная комиссия для лиц, имеющих право на отсрочку, возможна — если эти граждане не состоят на военном учете.

А вот когда такой гражданин уже состоит на военном учете и оформляет свое право на отсрочку, ситуация противоположна.

"ТЦК не имеет права направлять гражданина на ВВК при рассмотрении заявления на отсрочку", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

Напомним, что военнообязанные граждане должны проходить военно-врачебную комиссию в мирное время каждые пять лет. Во время действия военного положения ситуация меняется, и ВЛК нужно проходить гораздо чаще.

Добавим, что существует три основания для обжалования решения военно-врачебной комиссии. Это наличие или отсутствие заболевания в решении ВВК, избрание не той степени заболевания или отсутствие индивидуализации пригодности гражданина к прохождению военной службы.