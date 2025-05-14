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Повістка після відстрочки — що чекає на громадянина

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Дата публікації: 14 травня 2025 20:00
Повістка від ТЦК - повістка після оформлення відстрочки
Вручення повістки працівником ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Після того, як військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації, його не можуть відправити до ЗСУ навіть бойовою повісткою. Не має права ТЦК і вимагати від громадянина з відстрочкою пройти військово-лікарську комісію.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Коли мобілізація неможлива

Територіальні центри комплектування можуть розсилати повістки і тим громадянам, які уже оформили відстрочку від мобілізації.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, чи можуть у таких ситуаціях повістки якимось чином вплинути на долю військовозобов’язаних громадян.

"Якщо є відстрочка, то мобілізувати не мають права", — запевнив Айвазян, коментуючи ситуацію громадянина, який, оформивши відстрочку, згодом отримав повістку від ТЦК.

ВЛК під час відстрочки

Крім того, додав юрист, не тільки мобілізацію, а навіть і вимогу пройти військово-лікарську комісію громадянин з відстрочкою має цілком законне право проігнорувати.

"Під час діючої відстрочки проходження ВЛК не є обов'язковим", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є законні підстави для відмови від повістки.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити громадянину, який перебуває за кордоном, але на український адрес якого надійшла повістка.

мобілізація відстрочка ВЛК військовозобов'язані бойова повістка
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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