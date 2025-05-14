Повістка від ТЦК - повістка після оформлення відстрочки

Повістка після відстрочки — що чекає на громадянина
Після того, як військовозобов’язаний громадянин оформив відстрочку від мобілізації, його не можуть відправити до ЗСУ навіть бойовою повісткою. Не має права ТЦК і вимагати від громадянина з відстрочкою пройти військово-лікарську комісію.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Коли мобілізація неможлива
Територіальні центри комплектування можуть розсилати повістки і тим громадянам, які уже оформили відстрочку від мобілізації.
Адвокат Юрій Айвазян пояснив, чи можуть у таких ситуаціях повістки якимось чином вплинути на долю військовозобов’язаних громадян.
"Якщо є відстрочка, то мобілізувати не мають права", — запевнив Айвазян, коментуючи ситуацію громадянина, який, оформивши відстрочку, згодом отримав повістку від ТЦК.
ВЛК під час відстрочки
Крім того, додав юрист, не тільки мобілізацію, а навіть і вимогу пройти військово-лікарську комісію громадянин з відстрочкою має цілком законне право проігнорувати.
"Під час діючої відстрочки проходження ВЛК не є обов'язковим", — підкреслив Юрій Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є законні підстави для відмови від повістки.
Додамо, ми повідомляли про те, що робити громадянину, який перебуває за кордоном, але на український адрес якого надійшла повістка.
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