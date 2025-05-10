Мобілізація 2025 — коли чоловіки можуть відмовитися від повістки

Працівник ТЦК виписує повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки продовжують отримувати повістки від ТЦК та СП. Документ, який вручають для уточнення військово-облікових даних, можуть вручити у будь-якому місці. Водночас є певні підстави, які дозволяють громадянам відмовитися від повістки.

За яких умов чоловіки можуть відмовитися від отримання повісток та що загрожує, якщо підстав немає, пояснили фахівці АО "Бачинський та партнери".

Реклама

Читайте також:

Підстави для відмови від відстрочки

Як зазначили юристи, якщо військовозобов'язаний чоловік сповна виконав правила військового обліку, а саме оновив військово-облікові дані, пройшов ВЛК, оформив відстрочку про що має відповідну відмітку та штрих код для перевірки відповідної інформації в "Оберіг", то підстав для вручення повістки немає. Але вручити її все одно можуть.

Зазвичай у такому випадку ТЦК не виписує повістки. Але якщо документ все ж вручають, то чоловікові варто спокійно пояснити, що з моменту останнього візиту до ТЦК облікові дані не змінилися й відстрочка досі є дійсною.

Головна підстава, яка дозволяє громадянину відмовитися від повістки без жодних негативних юридичних наслідків, — виключення з військового обліку. Відмітка про це має бути у військово-обліковому документі, який необхідно завжди мати при собі. Річ у тім, як зазначили правознавці, такі особи від моменту виключення з обліку не мають жодного юридичного та правового зв’язку з ТЦК.

Також законно відмовитися від повістки можна за такими підставами:

у документі вказані неправильні дані одержувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена на це особа;

на повістці немає печатки ТЦК/підпису його керівника.

Працівники ТЦК виписують повістку військовозобов'язаному. Скриншот з відео на Youtube

Яка відповідальність можлива за відмову від повістки

Якщо військовозобов'язаний чоловік не оновлював військово-облікові дані, немає броні або відстрочки, то підстав для відмови від отримання повістки немає.

Така відмова буде трактуватися як порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Особу можуть притягти до адміністративної відповідальності, виписавши штраф від 17 до 25, 5 тис. грн.

Раніше ми писали, що українцям слід обов'язково перевіряти при врученні повістки на вулиці.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть працівники ТЦК вручити повістку військовозобов'язаному через його родичів.

Також ми інформували, що робити, якщо на пошту прийшла повістка, а ви перебуваєте за кордоном.