Повестка от ТЦК - повестка после оформления отсрочки

Вручение повестки работником ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

После того, как военнообязанный гражданин оформил отсрочку от мобилизации, его не могут отправить в ВСУ даже боевой повесткой. Не имеет права ТЦК и требовать от гражданина с отсрочкой пройти военно-врачебную комиссию.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Когда мобилизация невозможна

Территориальные центры комплектования могут рассылать повестки и тем гражданам, которые уже оформили отсрочку от мобилизации.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, могут ли в таких ситуациях повестки каким-то образом повлиять на судьбу военнообязанных граждан.

"Если есть отсрочка, то мобилизовать не имеют права", — заверил Айвазян, комментируя ситуацию гражданина, который, оформив отсрочку, впоследствии получил повестку от ТЦК.

ВВК во время отсрочки

Кроме того, добавил юрист, не только мобилизацию, а даже и требование пройти военно-врачебную комиссию гражданин с отсрочкой имеет вполне законное право проигнорировать.

"Во время действующей отсрочки прохождение ВВК не является обязательным", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы законные основания для отказа от повестки.

Добавим, мы сообщали о том, что делать гражданину, который находится за границей, но на украинский адрес которого поступила повестка.