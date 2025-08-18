Відео
Відео

Головна Мобілізація Повістка в поштовій скриньці — чи законно це

Повістка в поштовій скриньці — чи законно це

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2025 20:00
Повістки від ТЦК - чи законно залишати повістки у поштовій скриньці
Громадянин біля поштової скриньки. Фото: gsminfo.com.ua

Повістка від територіального центру комплектування має бути вручена особисто військовозобов’язаному громадянину під підпис. Просто вкинута в поштову скриньку повістка є незаконно врученою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Вручення повістки

Повістки є одним із ключових елементів процесу загальної мобілізації.

До юристів звернувся громадянин, який виявив у своїй поштовій скриньці повістку від територіального центру комплектування.

Чоловік поцікавився, наскільки законним є такий формат вручення повістки.

"Повістку повинні були направити рекомендованим листом з описом вкладеного, а не просто вкинути у поштову скриньку", — пояснив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Чи можна буде оскаржити штраф

Юрист також пояснив, що робити із штрафом, який, скоріш за все, буде виписаний ТЦК через ігнорування "врученої" таким чином повістки.

"Штраф можна буде оскаржити", — підкреслив Дерій.

Це можливо тому, що повістка була вручена незаконно, саме через те і громадянин отримає можливість оскарження.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що українцям потрібно перевірити під час вручення повістки на вулиці.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити українцям, якщо повістку їм вручили не за місцем реєстрації.

штраф мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
