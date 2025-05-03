Мобілізація у травні 2025 — що українцям слід перевірити при отриманні повістки

Чоловіку вручають повістку на вулиці. Скриншот з відео на Youtube

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких повістки залишаються основним способом оповіщення військовозобов'язаних громадян. Цей документ можна отримати у будь-якому громадському місці, за адресою проживання або навіть на роботі. Хай там як, а він повинен бути оформлений відповідно до закону.

Яку інформацію обов'язково повинна містити повістка, який вигляд мати та на що обов'язково звертати уваги військовозобов'язаним, пояснили фахівці адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

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Який вигляд повинна мати повістка для уточнення військово-облікових даних

Повістка для уточнення даних — це найрозповсюдженіший вид повісток. Саме її мають право вручати на вулиці або в будь-якому громадському місці. Вона не означає мобілізацію, а вручається з метою уточнити дані особи, яка стоїть на обліку (сімейний стан, адреса проживання тощо).

За цією повісткою військовозобов'язаний повинен з'явитися до ТЦК та СП у зазначені на документі дату та час. Якщо громадянин має бронь або відстрочку, то після уточнення інформації про себе може бути вільним.

В іншому випадку людині можуть вручити направлення на проходження ВВК. Або, якщо є висновок про придатність, вручити мобілізаційне розпорядження.

Виглядає повістка для уточнення даних так:

Повістка на уточнення військово-облікових даних. Скриншот з порталу Міноборони

Які дані повинна містити повістка обов'язково

У повістці обов'язково має міститися наступна інформація:

найменування районного (міського) ТЦК та СП (або його відділів) що видав повістку;

реєстраційний номер повістки;

мета виклику до ТЦК;

прізвище, ім'я та по батькові військовозобов'язаного;

дата народження військовозобов'язаного;

місце, день і час явки за викликом;

ПІБ, посада та підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання;

ПІБ керівника ТЦК або його відділу;

дата накладення кваліфікованого електронного підпису (якщо йдеться про повістку, сформовану за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів);

роз'яснення про наслідки неявки та про обов'язок повідомити про причини неявки.

На що звертати увагу чоловікам при отриманні повістки

Обов'язково перевіряйте:

чи правильно записані ваші дані (прізвище, ім'я, дата народження тощо);

чи містить документ мету виклику;

чи є на повістці підпис керівника ТЦК або печатка.

Також військовозобов'язані мають право переконатися, що їм вручають повістки уповноважені на це особи. Вони повинні мати розпорядження (наказ) керівника ТЦК та СП про оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Чоловіку вручають повістку на вулиці. Скриншот з відео на Youtube

Коли військовозобов'язана особа може відмовитися від повістки

Для відмови в отриманні повістки слід мати поважні причини, серед них:

особа не є військовозобов'язаною;

у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена для цього особа;

немає печатки /підпису комісара ТЦК та СП.

Після фіксації відмови від отримання повістки та складання акту, справа передається на розгляд керівнику ТЦК та СП, який в результаті може стягнути штраф за порушення правил військового обліку.

"Штраф можна оскаржити в суді, де ТЦК та СП буде доводити, що ви порушили правила обліку, тобто відповідальність настає саме за порушення правил обліку, а не за те, що ви відмовились від повістки", — пояснили фахівці.

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