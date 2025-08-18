Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Повестка в почтовом ящике — законно ли это

Повестка в почтовом ящике — законно ли это

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 20:00
Повестки от ТЦК - законно ли оставлять повестки в почтовом ящике
Гражданин возле почтового ящика. Фото: gsminfo.com.ua

Повестка от территориального центра комплектования должна быть вручена лично военнообязанному гражданину под подпись. Просто брошенная в почтовый ящик повестка является незаконно врученной.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Реклама
Читайте также:

Вручение повестки

Повестки являются одним из ключевых элементов процесса всеобщей мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который обнаружил в своем почтовом ящике повестку от территориального центра комплектования.

Мужчина поинтересовался, насколько законным является такой формат вручения повестки.

"Повестку должны были направить заказным письмом с описью вложенного, а не просто бросить в почтовый ящик", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.

Можно ли будет обжаловать штраф

Юрист также объяснил, что делать со штрафом, который, скорее всего, будет выписан ТЦК из-за игнорирования "врученной" таким образом повестки.

"Штраф можно будет обжаловать", — подчеркнул Дерий.

Это возможно потому, что повестка была вручена незаконно, именно поэтому и гражданин получит возможность обжалования.

Напомним, мы ранее писали о том, что украинцам нужно проверить во время вручения повестки на улице.

Добавим, мы сообщали о том, что делать украинцам, если повестку им вручили не по месту регистрации.

штраф мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации