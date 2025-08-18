Повестки от ТЦК - законно ли оставлять повестки в почтовом ящике

Повестка в почтовом ящике — законно ли это
Повестка от территориального центра комплектования должна быть вручена лично военнообязанному гражданину под подпись. Просто брошенная в почтовый ящик повестка является незаконно врученной.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Вручение повестки
Повестки являются одним из ключевых элементов процесса всеобщей мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который обнаружил в своем почтовом ящике повестку от территориального центра комплектования.
Мужчина поинтересовался, насколько законным является такой формат вручения повестки.
"Повестку должны были направить заказным письмом с описью вложенного, а не просто бросить в почтовый ящик", — пояснил в ответе гражданину юрист Владислав Дерий.
Можно ли будет обжаловать штраф
Юрист также объяснил, что делать со штрафом, который, скорее всего, будет выписан ТЦК из-за игнорирования "врученной" таким образом повестки.
"Штраф можно будет обжаловать", — подчеркнул Дерий.
Это возможно потому, что повестка была вручена незаконно, именно поэтому и гражданин получит возможность обжалования.
