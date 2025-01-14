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Повістку вручили не за місцем реєстрації — що робити українцям

14 січня 2025 02:30
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор
Мобілізація в Україні 2025 — що робити у разі вручення повістки не за місцем реєстрації
Працівники ТЦК розмовляють з чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
Сергій Попов - Редактор
Сергій Попов
Редактор

Війна з країною-агресором продовжується, а отже чоловікам в Україні виписують повістки, за якими вони зобов'язані явитися до ТЦК та СП. Наразі цей документ все частіше можуть вручити не за місцем реєстрації, а за фактичним місцем перебування. 

Чи законні такі дії з боку представників територіальних центрів та що робити військовозобов'язаним чоловікам у таких випадках, пояснив юрист Дмитро Франчук в коментарі РБК-Україна

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Чи законно вручати повістку військовозобов'язаному не за місцем реєстрації 

За словами правознавця, за час війни українське законодавство зазнало значних змін. І якщо раніше діяла чітка прив'язка до місця реєстрації, то на сьогодні діють інші правила.  

Так, Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу", не обмежує вручення повісток лише місцем реєстрації особи.

"Зміни в законодавстві дозволяють вручати повістки незалежно від місця перебування особи на військовому обліку. Закон зобов'язує військовозобов’язаних повідомляти ТЦК про зміну місця проживання або перебування протягом 7 днів. Це означає, що особа має бути доступною для органів ТЦК навіть поза місцем реєстрації", — підкреслив юрист.

Таким чином, якщо повістка оформлена належним чином, її можуть вручити будь-де. Зокрема, в іншому місті, на вулиці, на роботі, у громадських місцях тощо. 

 

Що робити, якщо вручили повістку не за місцем реєстрації
Працівник ТЦК розмовляє з чоловіком у присутності поліції. Фото: tulchin-rda.gov.ua

Що робити, якщо вручили повістку не за місцем реєстрації

Дмитро Франчук радить усім військовозобов'язаним, які отримали повістку за місцем фактичного перебування, дотримуватися таких дій: 

  1. Перевірити повістку й прийняти її, якщо всі дані заповнені вірно — відмова від повістки може призвести до штрафу, який може становити від 17 до 25, 5 тис. грн;
  2. У разі виявлення помилок у повістці повідомити про них представників ТЦК;
  3. З'явитися за повісткою до ТЦК у зазначені місце, дату та час — неявка за повісткою також є порушенням правил військового обліку, за яке передбачена адміністративна відповідальність;
  4. Повідомити ТЦК, у якому перебуваєте на обліку, що ви отримали повістку від іншого ТЦК. Це допоможе уникнути непорозумінь та узгодити подальші дії;
  5. У разі необхідності пройти військово-лікарську комісію. Проте юрист радить наполягати на проходженні ВЛК саме за місцем вашого обліку, оскільки саме там зберігаються ваші медичні документи.

Також, за словами правозахисника, військовозобов'язаний може звернутися за юридичною консультацією, якщо матиме сумніви щодо правомірності дій ТЦК. 

Раніше ми повідомляли, які є види повісток в Україні, хто та коли може отримати цей документ. 

Нагадаємо, ми інформували, як зрозуміти, що ТЦК вручили повістку з порушенням,  та як діяти у такій ситуації.

Також ми писали, як чоловіки можуть уникнути штрафу за неявку до ТЦК за повісткою.

закон мобілізація повістки ТЦК та СП військовозобов'язані

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05:36 Штрафи за порушення обліку — для кого вони є найбільшими

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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