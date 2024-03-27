Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову arrow

Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

27 березня 2024 02:45
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову
Чоловік тримає військовий квиток. Фото: соцмережі
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

В Україні триває загальна мобілізація. Однак певні категорії громадян можуть отримати відстрочку. Йдеться про хворих людей, які, серед іншого, страждають на ожиріння. Такі особи можуть бути визнані непридатними або обмежено придатними до військової служби залежно від ступеня ожиріння та наявності супутніх захворювань.

Про це повідомляє адвокат Андрій Межирицький.

Читайте також:

Як звільнитися від мобілізації

За словами правозахисника, ступень придатності/непридатності осіб до військової служби визначається згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України затвердженим Наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008р. № 402.

Цим положенням зокрема затверджений Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступені придатності до військової служби.

"Захворювання ожиріння як стан здоров’я, що виключає або обмежує можливість призову на військову службу міститься в статті 13 даного Розкладу. При цьому в цій статті зазначені усі види ожиріння. Саме від віднесення хвороби до значних, помірних або незначних порушень функцій залежить чи підлягає особа мобілізації під час воєнного стану", — стверджує адвокат.

Водночас Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України містить Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби.

Пояснення статті 13 зазначають, що є лише три ступені ожиріння (хоча сучасна медицина виділяє п’ять ступенів).

Особи, в яких діагностовано хвороби, що відповідають статті 13 "Б", графі ІІ можуть бути в індивідуальному порядку визнані непридатними до військової служби або обмежено придатними.

Раніше ми писали, хто з військовозобов'язаних українців повинен буде з'явитися в ТЦК та СП без повістки вже з 1 квітня. 

Нагадаємо, ми повідомляли, хто може влаштуватись на роботу без військового квитка. 

Також ми інформували про те, що у ДПСУ розповіли, які шляхи обирають ухилянти для втечі за кордон.

хвороба
армія
військовий призов
мобілізація
відстрочка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК