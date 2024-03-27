Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

Чоловік тримає військовий квиток. Фото: соцмережі

В Україні триває загальна мобілізація. Однак певні категорії громадян можуть отримати відстрочку. Йдеться про хворих людей, які, серед іншого, страждають на ожиріння. Такі особи можуть бути визнані непридатними або обмежено придатними до військової служби залежно від ступеня ожиріння та наявності супутніх захворювань.

Про це повідомляє адвокат Андрій Межирицький.

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За словами правозахисника, ступень придатності/непридатності осіб до військової служби визначається згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України затвердженим Наказом Міністерства оборони України від 14.08.2008р. № 402.

Цим положенням зокрема затверджений Розклад хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступені придатності до військової служби.

"Захворювання ожиріння як стан здоров’я, що виключає або обмежує можливість призову на військову службу міститься в статті 13 даного Розкладу. При цьому в цій статті зазначені усі види ожиріння. Саме від віднесення хвороби до значних, помірних або незначних порушень функцій залежить чи підлягає особа мобілізації під час воєнного стану", — стверджує адвокат.

Водночас Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України містить Пояснення щодо застосування статей Розкладу хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до військової служби.

Пояснення статті 13 зазначають, що є лише три ступені ожиріння (хоча сучасна медицина виділяє п’ять ступенів).

Особи, в яких діагностовано хвороби, що відповідають статті 13 "Б", графі ІІ можуть бути в індивідуальному порядку визнані непридатними до військової служби або обмежено придатними.

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