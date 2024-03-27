Повестка от ТЦК в почтовом ящике — как узнать о штрафе и нужно ли его платить

Повестка в почтовом ящике. Фото иллюстративное: gsminfo.com.ua

В Украине идет общая мобилизация в связи с военным положением. Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) информируют военнообязанных о необходимости посетить военкомат разными способами, в том числе через почтовый ящик. Более того, не явившись за повесткой предусмотрена ответственность.

Как узнать о наличии штрафа и нужно ли его платить — рассказала юрист юридической фирмы GRACERS Анастасия Цибулько для издания РБК.

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Как узнать о наличии штрафа

По словам Циубулько, о наличии штрафа можно узнать двумя способами:

проверить, открыто ли исполнительное производство в Реестре исполнительных производств;

проверить, открыто ли исполнительное производство в "Дії".

Штраф за игнорирование повестки

Юрист объяснила, что за игнорирование за повестку могут привлечь к административной ответственности по статье 210-1 КУоАП.

"Эта статья содержит наказание за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. За нарушение этой статьи на человека может быть возложена обязанность уплатить штраф", — объяснила Цыбулько.

Следовательно, при первичном нарушении на лицо накладывают штраф в следующем размере:

на граждан — от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн);

на должностных лиц — от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн до 5100 грн).

Однако при повторном нарушении размер штрафа возрастает:

на граждан — от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3400 грн до 5100 грн).

на должностных лиц — от 300 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100 грн до 8500 грн).

Нужно ли платить штраф

Вместе с тем, по словам эксперта, вручение повестки через почтовый ящик является незаконным способом согласно законодательству.

"Согласно постановлению Верховного Суда от 14 декабря 2021 года, надлежаще вручена только повестка, которая вручена лично военнообязанному и он поставил подпись о ее получении. Вручение повестки через почту не может быть личным, и к тому же лицо не имеет реальной возможности поставить подпись о ее получении", — объяснила юрист.

Она добавила, что, уплатив соответствующий штраф, человек признает свою вину, даже несмотря на то, что незаконные действия совершили именно сотрудники ТЦК.

Так что, по словам Цыбулько, уплачивать такой штраф не нужно. Вместо этого его следует обжаловать в судебном порядке.

"Для подачи обжалования постановления ТЦК и СП о наложении административного взыскания предоставляется срок 10 дней. Однако очевидно, что если вам вручили повестку путем отправки на почтовый ящик, то данный срок уже давно истек. В таком случае вам следует подать в суд заявление о возобновлении срока на обжалование постановления", — сказала Цыбулько.

Напомним, адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва.

Также мы писали, кто из военнообязанных украинцев должен явиться в ТЦК и СП без повестки уже с 1 апреля.