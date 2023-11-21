Повестка выписана на колене — в ТЦК объяснили, можно ли такую игнорировать

Работники ТЦК вручат повестку мужчине. Фото: скриншот You Tube

В Украине во время военного положения и общей мобилизации могут вручать повестки могут мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, ее вручение должно происходить в надлежащих условиях.

О нюансах по поводу вручения повестки рассказал спикер Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майора Роман Истомин, пишет "Телеграф".

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По словам спикера, постановление Кабмина №1487 определяет образец повестки, однако нигде не определены специальные места для его выписки или вручения.

"Она может быть вручена по месту жительства, по месту работы, на блокпоста или где-нибудь в населенном пункте" , — говорит он.

Он продолжает, в случае, если повестка полностью заполнена, в частности содержит фамилию, имя, отчество военнообязанного гражданина, которому она вручается, дату, время и адрес, куда ему нужно прибыть, а также подпись начальника ТЦК, скрепленная печатью , — она точно действительно.

"И если она заполнена правильно, то обжаловать ее нет смысла" , — заявил спикер Полтавского ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине — что известно

Ранее мы писали о нюансах по отсрочке от мобилизации студентов объяснил юрист и адвокат Ростислав Кравец.

В то же время, Верховной Раде готовят законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Согласно ему, военнослужащие, вернувшиеся из плена, будут иметь дополнительный оплачиваемый отпуск.

На фоне этого стало известно, сколько украинцев использовали получение высшего образования во избежание мобилизации.