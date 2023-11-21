Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Повестка выписана на колене — в ТЦК объяснили, можно ли такую игнорировать arrow

Повестка выписана на колене — в ТЦК объяснили, можно ли такую игнорировать

21 ноября 2023 05:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Повестка выписана на колене — в ТЦК объяснили, можно ли такую игнорировать
Работники ТЦК вручат повестку мужчине. Фото: скриншот You Tube
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украине во время военного положения и общей мобилизации могут вручать повестки могут мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Впрочем, ее вручение должно происходить в надлежащих условиях.

О нюансах по поводу вручения повестки рассказал спикер Полтавского территориального центра комплектования и социальной поддержки майора Роман Истомин, пишет "Телеграф".

Читайте также:

Где и при каких условиях могут вручать повестки

По словам спикера, постановление Кабмина №1487 определяет образец повестки, однако нигде не определены специальные места для его выписки или вручения.

"Она может быть вручена по месту жительства, по месту работы, на блокпоста или где-нибудь в населенном пункте" , — говорит он.

Он продолжает, в случае, если повестка полностью заполнена, в частности содержит фамилию, имя, отчество военнообязанного гражданина, которому она вручается, дату, время и адрес, куда ему нужно прибыть, а также подпись начальника ТЦК, скрепленная печатью , — она точно действительно.

"И если она заполнена правильно, то обжаловать ее нет смысла" , — заявил спикер Полтавского ТЦК и СП.

Мобилизация в Украине — что известно

Ранее мы писали о нюансах по отсрочке от мобилизации студентов объяснил юрист и адвокат Ростислав Кравец.

В то же время, Верховной Раде готовят законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы. Согласно ему, военнослужащие, вернувшиеся из плена, будут иметь дополнительный оплачиваемый отпуск.

На фоне этого стало известно, сколько украинцев использовали получение высшего образования во избежание мобилизации.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме