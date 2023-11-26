Повестка за нарушение комендантского — в какой области усилили мобилизацию

Сотрудники ТЦК и полиция проверяют документы в украинца. Фото: УП

Интересный способ борьбы с нарушителями комендантского часа придумали в одной из областей Украины. Так, им будут вручать повестки.

Об этом сообщает Херсон.online со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

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Отмечается, что по распоряжению Александра Прокудина к борьбе с нарушителями комендантского часа в Херсонской области будут привлекать работников ТЦК и СП, которые будут вручать задержанным повестки.

"Привлечь представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки к вручению повесток в отделениях полиции лицам, которые нарушают комендантский час, о чем проинформировать население через все доступные медиа и мессенджеры", — подчеркнул глава ОВА.

Полиции также поручили разыскать и доставить уклонистов в ТЦК. Кроме того, будет контролироваться перемещение на блокпостах граждан, получивших повестки.

Совет обороны Херсонщины поручил правоохранителям и представителям ТЦК вручать повестки в деоккупированных общинах области, в частности, общественных местах.

Напомним, что еще в одной области планируют усилить мобилизацию, ведь в ТЦК прибывают только 10% уведомленных.