Чи буде трекінг повісток у Резерв+ — можливі нововведення

"Резерв+" на смартфоні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні трапляються випадки, коли військовозобов'язаний громадянин не знає, що на його ім'я та прізвище відправили повістку, а отже, не може її отримати через помилку в адресі, тощо. В "Резерв+" можуть запровадити систему інформування людини про зміни в її особовій справі, проте про запровадження електронних повісток наразі не йдеться.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, пише 24 Канал.

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Катерина Черногоренко відзначила, що на сьогодні трапляються випадки, коли територіальні центри комплектування (ТЦК) не повідомляють людині про направлену повістку.

Через це громадянин може навіть не знати, що лист із викликом до ТЦК очікує на пошті. Інколи повістка може бути відправлена на адресу, яка не відповідає тій, що була вказана під час оновлення даних.

Черногоренко запропонувала, що рішенням такої проблеми міг би стати "трекінг повістки". У системі "Резерв+" могла б відображатися інформація про всі етапи надсилання повістки, включаючи статус документа та його номер.

Це дало б можливість аналізувати критичні випадки, забезпечуючи прозорість відносин між громадянами та державою.

"Це вирішить детальний статус та номер документу. Треба аналізувати ситуацію, якщо це критичний кейс… для прозорості відносин з державою. Це tricky question (важке питання) для нас, адже ми маємо позицію, що не робимо електронні повістки у "Резерв+", — зазначила Черногоренко.

Чи можуть у Резерв+ надсилати електронні повістки з 2025 року

Проте заступниця міністра зауважила, що створення електронних повісток у системі "Резерв+" поки не планується. Водночас вона пообіцяла, що міністерство працюватиме над запровадженням можливості інформування про зміни в особовій справі через систему.

Нагадаємо, представник ТЦК пояснив, яка відповідальність буде перед військовозобов'язаним, якщо він свідомо не прийде до територіального центру комплектування за повісткою.

Також ми пояснювали що робити, якщо у військовозобов'язаного у "Резерв+" з'явився статус "в розшуку", але підстав на це немає.