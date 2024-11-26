Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Повістки через Резерв+ — у Міноборони зробили заяву arrow

Повістки через Резерв+ — у Міноборони зробили заяву

26 листопада 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Чи буде трекінг повісток у Резерв+ — можливі нововведення
"Резерв+" на смартфоні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Україні трапляються випадки, коли військовозобов'язаний громадянин не знає, що на його ім'я та прізвище відправили повістку, а отже, не може її отримати через помилку в адресі, тощо. В "Резерв+" можуть запровадити систему інформування людини про зміни в її особовій справі, проте про запровадження електронних повісток наразі не йдеться.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко, пише 24 Канал.

Читайте також:

Громадяни можуть не знати про повістку, бо про це не інформують

Катерина Черногоренко відзначила, що на сьогодні трапляються випадки, коли територіальні центри комплектування (ТЦК) не повідомляють людині про направлену повістку.

Через це громадянин може навіть не знати, що лист із викликом до ТЦК очікує на пошті. Інколи повістка може бути відправлена на адресу, яка не відповідає тій, що була вказана під час оновлення даних.

Черногоренко запропонувала, що рішенням такої проблеми міг би стати "трекінг повістки". У системі "Резерв+" могла б відображатися інформація про всі етапи надсилання повістки, включаючи статус документа та його номер.

Це дало б можливість аналізувати критичні випадки, забезпечуючи прозорість відносин між громадянами та державою.

"Це вирішить детальний статус та номер документу. Треба аналізувати ситуацію, якщо це критичний кейс… для прозорості відносин з державою. Це tricky question (важке питання) для нас, адже ми маємо позицію, що не робимо електронні повістки у "Резерв+", — зазначила Черногоренко.

Чи можуть у Резерв+ надсилати електронні повістки з 2025 року

Проте заступниця міністра зауважила, що створення електронних повісток у системі "Резерв+" поки не планується. Водночас вона пообіцяла, що міністерство працюватиме над запровадженням можливості інформування про зміни в особовій справі через систему.

Нагадаємо, представник ТЦК пояснив, яка відповідальність буде перед військовозобов'язаним, якщо він свідомо не прийде до територіального центру комплектування за повісткою.

Також ми пояснювали що робити, якщо у військовозобов'язаного у "Резерв+" з'явився статус "в розшуку", але підстав на це немає.

мобілізація повістки військовозобов'язані електронні повістки резерв

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:13 На Житомирщині переселенка працювала з РФ — який вирок суду

21:00 Норвегія збільшить допомогу Україні до 2,7 млрд дол. у 2025 році

20:40 Укренерго скоротило години відключення для споживачів завтра

20:30 Пушич хоче переглянути умови співпраці з Шахтарем

20:22 Деякі області накриє мокрий сніг — прогноз погоди на завтра

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

20:18 Синоптики прогнозують небезпечну погоду на Харківщині завтра

20:00 Повістки через Резерв+ — у Міноборони зробили заяву

19:46 Син Шевченка пішов з Челсі через батька, Абрамовича та Берлусконі

19:36 В Армії+ запустили новий курс для військових — деталі

19:07 На відпочинок з наркотиками — прикордонники затримали одеситку

21:13 На Житомирщині переселенка працювала з РФ — який вирок суду

21:00 Норвегія збільшить допомогу Україні до 2,7 млрд дол. у 2025 році

20:40 Укренерго скоротило години відключення для споживачів завтра

20:30 Пушич хоче переглянути умови співпраці з Шахтарем

20:22 Деякі області накриє мокрий сніг — прогноз погоди на завтра

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

20:18 Синоптики прогнозують небезпечну погоду на Харківщині завтра

20:00 Повістки через Резерв+ — у Міноборони зробили заяву

19:46 Син Шевченка пішов з Челсі через батька, Абрамовича та Берлусконі

19:36 В Армії+ запустили новий курс для військових — деталі

19:07 На відпочинок з наркотиками — прикордонники затримали одеситку

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Text

12:46 Масова інвалідність прокурорів — у ДБР розпочали розслідування

Text

11:53 Глава Тернопільської ОВА розповів про наслідки атаки на область

Text

10:52 Експерт пояснив, чи може Україна впливати на ситуацію на ЗАЕС

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК