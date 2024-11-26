Будет ли треккинг повесток в Резерв+ — возможные нововведения

"Резерв+" на смартфоне. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине случаются случаи, когда военнообязанный гражданин не знает, что на его имя и фамилию отправили повестку, а значит, не может ее получить из-за ошибки в адресе, и тому подобное. В "Резерв+" могут ввести систему информирования человека об изменениях в его личном деле, однако о введении электронных повесток речь пока не идет.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, пишет 24 канал.

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Граждане могут не знать о повестке, потому что об этом не информируют

Екатерина Черногоренко отметила, что на сегодняшний день бывают случаи, когда территориальные центры комплектования (ТЦК) не сообщают человеку о направленной повестке.

Поэтому гражданин может даже не знать, что письмо с вызовом в ТЦК ожидает почты. Иногда повестка может быть отправлена на адрес, который не соответствует указанному при обновлении данных.

Черногоренко предложила, что решением такой проблемы мог бы стать "треккинг повестки". В системе "Резерв+" могла бы отображаться информация обо всех этапах отправки повестки, включая статус документа и его номер.

Это позволило бы анализировать критические случаи, обеспечивая прозрачность отношений между гражданами и государством.

"Это решит детальный статус и номер документа. Надо анализировать ситуацию, если это критический кейс… для прозрачности отношений с государством. Это tricky question (трудный вопрос) для нас, ведь у нас есть позиция, что не делаем электронные повестки в "Резерв+" , — отметила Черногоренко.

Могут ли в Резерв+ отправлять электронные повестки с 2025 года

Однако заместитель министра отметила, что создание электронных повесток в системе "Резерв+" пока не планируется. В то же время она пообещала, что министерство будет работать над введением возможности информирования об изменениях в личном деле через систему.

Напомним, представитель ТЦК объяснил, какая ответственность будет перед военнообязанным, если он заведомо не придет в территориальный центр комплектования по повестке.

Также мы объясняли, что делать, если у военнообязанного у "Резерв+" появился статус "в розыске", но оснований на это нет.