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Повістки через SMS — юрист розповів, що буде якщо проігнорувати

23 листопада 2023 00:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повістки через SMS — юрист розповів, що буде якщо проігнорувати
Чоловік сидить у телефоні. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Часто працівники ТЦК та СП вдаються до хитрощів, щоб мобілізувати якомога більше військовозобов'язаних, але не завжди законно. То вони лишають повістки у дверях, то присилають у месенджери, а тепер почастішали випадки вручення через SMS. Юрист LCF Law Group, молодший лейтенант запасу, інструктор із Tactical combat casualty care Володимир Романчук розповів, чи законні такі дії ТЦК.

Про це повідомляє ZN.UA.

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За словами Володимира Романчука, повістку співробітники ТЦК повинні вручати особисто в руки адресату. Прохання чи вимога прийти до військкомату, яке передали родичами, надіслали поштою чи SMS-повідомленням, або ж повідомили телефоном, не є офіційним викликом.

"Також треба обов’язково перевірити наявність у повістці всієї необхідної інформації. Повістка, що не відповідає вимогам, не є офіційним викликом до ТЦК, а отже, зобов’язання з’явитися нема. Якщо після видачі неналежно оформленої повістки військовозобов’язаного відпускають додому, — він абсолютно вільний", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, що нещодавно чоловіку виписали штраф за ігнорування повістки, яку він отримав у Viber. Адвокат розповів, що робити в таких випадках.

Також ми писали, що юрист прокоментував ситуацію з повістками, які працівники ТЦК лишають у дверях. Він пояснив, чи покарають, якщо проігнорувати документ.

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