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Повестки через SMS — юрист рассказал, что будет если проигнорировать

23 ноября 2023 00:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Повестки через SMS — юрист рассказал, что будет если проигнорировать
Мужчина сидит в телефоне. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Часто работники ТЦК и СП прибегают к уловкам, чтобы мобилизовать как можно больше военнообязанных, но не всегда законно. То они оставляют повестки в дверях, то присылают в мессенджеры, а теперь участились случаи вручения через SMS. Юрист LCF Law Group, младший лейтенант запаса, инструктор по Tactical combat casualty care Владимир Романчук рассказал, законны ли такие действия ТЦК.

Об этом сообщает ZN.UA.

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По словам Владимира Романчука, повестку сотрудники ТЦК должны вручать лично в руки адресату. Просьба или требование прийти в военкомат, который передали родственниками, отправили по почте или SMS-сообщением, или же сообщили по телефону, не является официальным вызовом.

"Также нужно обязательно проверить наличие в повестке всей необходимой информации. Повестка, не отвечающая требованиям, не является официальным вызовом в ТЦК, а значит, обязательства явиться нет. Если после выдачи ненадлежаще оформленной повестки военнообязанного отпускают домой, он абсолютно свободен", — говорится в материале.

Напомним, что недавно мужчине выписали штраф за игнорирование повестки, полученной в Viber. Адвокат рассказал, что делать в таких случаях.

Также мы писали, что юрист прокомментировал ситуацию с повестками, которые работники ТЦК оставляют в дверях. Он объяснил, накажут ли, если проигнорировать документ.

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