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Повістки в дверях — чи покарають, якщо проігнорувати документ

19 листопада 2023 00:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Повістки в дверях — чи покарають, якщо проігнорувати документ
Чоловік знайшов повістку в дверях. Фото: te.20minut.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В умовах мобілізації кожен військовозобов'язаний українець може отримати повістку. Законом не обумовлено, де має відбуватися вручення цього документу — на вулиці, роботі, кав'ярні тощо. Однак часто працівники ТЦК лишають повістки в дверях — адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи законні такі дії. 

Про це повідомляють Факти.

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Ростислав Кравець зазначив, що повістка до ТЦК та СП має бути вручена особисто військовозобов'язаному, і лише його підпис надає документу юридичної сили.

За словами адвоката, якщо ви знайшли повістку у дверях свого житла, то можете її проігнорувати. Це не матиме ніякого покарання, адже за законом, співробітники ТЦК мали дочекатися військовозобов'язаного жильця, щоб вручити йому документ. Навіть із фотодоказом подібне вручення є відхиленням від загальних правил.

"Якщо людина прийшла додому й побачила повістку у дверях, то на неї можна взагалі не реагувати. Вона не має юридичної сили", — додав Кравець.

Нагадаємо, що в Україні почали прикріпляти повістки до платіжок за комунальні послуги у деяких великих містах, що викликало обговорення у соцмережах стосовно їхньої юридичної сили та способу вручення. Цю ситуацію також прокоментував адвокат.

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