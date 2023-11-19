Повістки в дверях — чи покарають, якщо проігнорувати документ

Чоловік знайшов повістку в дверях. Фото: te.20minut.ua

В умовах мобілізації кожен військовозобов'язаний українець може отримати повістку. Законом не обумовлено, де має відбуватися вручення цього документу — на вулиці, роботі, кав'ярні тощо. Однак часто працівники ТЦК лишають повістки в дверях — адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи законні такі дії.

Про це повідомляють Факти.

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Що робити, якщо знайшли повістку в дверях

Ростислав Кравець зазначив, що повістка до ТЦК та СП має бути вручена особисто військовозобов'язаному, і лише його підпис надає документу юридичної сили.

За словами адвоката, якщо ви знайшли повістку у дверях свого житла, то можете її проігнорувати. Це не матиме ніякого покарання, адже за законом, співробітники ТЦК мали дочекатися військовозобов'язаного жильця, щоб вручити йому документ. Навіть із фотодоказом подібне вручення є відхиленням від загальних правил.

"Якщо людина прийшла додому й побачила повістку у дверях, то на неї можна взагалі не реагувати. Вона не має юридичної сили", — додав Кравець.

Нагадаємо, що в Україні почали прикріпляти повістки до платіжок за комунальні послуги у деяких великих містах, що викликало обговорення у соцмережах стосовно їхньої юридичної сили та способу вручення. Цю ситуацію також прокоментував адвокат.